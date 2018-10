A Samsung 8K tévéje a vacak tévéadást is képes feljavítani

A Samsung a nyár utolsó napjaiban mutatta be a kiskereskedelmi forgalomba is kerülő, 8K felbontású televízióját Európában, amely azóta már a magyarországi boltokba is megérkezett.

Ez az első olyan hazánkban is megvehető tv tehát, amely

képes 7680x4320 képpont megjelenítésére, ami az eddig uralkodó 4K négyszerese, és a korábbi király, a Full HD tizenhatszorosa!

A jövő televíziója tehát megérkezett, de sokan kritizálták amiatt, hogy egyszerűen nincs mit nézni rajta, nem lehet kihasználni a benne rejlő erőt, hiszen nincsenek ilyen 8K videók, filmek vagy tévéadások. Egyrészt ez nem igaz, hiszen már léteznek ilyen alkotások, igaz, nincs belőlük sok, és jelenleg is több extrémen nagy felbontású anyag forog. Tehát a 8K megjelenítőknek van, és a későbbiekben is lesz létjogosultságuk, és ahogy elnézzük a dolgokat, jó esély van rá, hogy ezek az eszközök néhány éven belül megkerülhetetlenné válnak.

A tv gyártja a 8K tartalmat

A Samsung azonban nem pusztán rájuk támaszkodik, hiszen a vállalat munkatársai elárulták, hogy a Q900R típusszámú televíziót ellátták egy olyan egyedülálló eljárással, amely képes az alacsonyabb részletességű tartalmak feljavítására.

Így akár egy eredetileg 4K, Full HD vagy akár HD anyagból is képes ez a technológia 8K hatásút kreálni.

Ez persze nem varázslat, nem egy kis mágust ültettek a tv összes elektronikáját tartalmazó dobozba, hanem sokkal inkább egy Terminátort. Azaz egészen pontosan egy mesterséges intelligenciára épülő technológiát, amely a 8K AI névre hallgat.

Ez a rendszer döbbenetes mennyiségű előre eltárolt képi mintát tartalmaz egy folyamatosan frissülő adatbázisban. Az elektronika állandóan, megállás nélkül vizsgálja az éppen futó kép minden egyes képkockájának minden egyes apró részletét, és ha egyezést talál, akkor megpróbálja kiegészíteni azt a már említett mintákkal, hogy a végeredmény, tehát a látott kép minél részletgazdagabb legyen. Ez elviekben nagyon egyszerűen hangzik, de a valóságban nyilván komplikáltabb a helyzet. Ez egyrészt igen komoly számítási kapacitást követel meg, másrészt meg kellett oldania a cégnek, hogy ellentétben a legtöbb jelenleg is használatos mesterségesintelligencia-technológiával, működjön aktív internetes kapcsolat nélkül is. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy a hibázási lehetőséget tökéletesen ki kellett zárni, hiszen ha ez a funkció képi anomáliát eredményez, annál még az is jobb, ha nem történik semmi.

Működik?

A Samsung QLED Q900R 8K tv magyarországi bemutatóján sikerült megnézni, kipróbálni működés közben ezt az eljárást. Amit láttunk az pedig nagyon meggyőző volt, hiszen a vállalat által hozott 8K tartalmak után érkezett Nánási Pál fotóművész, aki egy saját maga által készített, egyébként lenyűgöző 4K kisfilmet mutatott be, ami kifogástalan minőségben jelent meg a készüléken. Ezt követően pedig még néhány 1280x720 képpont felbontású videó is eljutott a képernyőre, igazi kihívás elé állítva a masinát. És még ezek is szépen, mindenféle pixelességtől, zajosodástól mentesen jelentek meg a kijelzőn, bizonyítva, hogy a mesterséges intelligencia teszi a dolgát.

A dél-koreai cég tehát nem pusztán egy 8K megjelenítőt tett le az asztalra, hanem egy olyan televíziót, amely képes „saját magának” megfelelő minőségű tartalmakat gyártani. Ez pedig kulcstényező lehet, hiszen egyre több cég áll ugrásra készen, hogy betörjön az extrémen nagy felbontású megjelenítők piacára. Többek között a Sharp, a kínai TCL, a török Vestel és a nagy hazai rivális, az LG is bemutatta már működőképes, 8K televízióját. A verseny tehát élesedik, és a küzdelemben egy ilyen, jól működő felskálázó funkció akár egy vásárlási döntést befolyásoló tényező is lehet.

