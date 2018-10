Másfél hét múlva jöhetnek az új iPad Pro és Mac eszközök.

Az Apple legutóbbi nagy sajtótájékoztatóján az új iPhone mobilok és az Apple Watch Series 4 mutatkozott be, azonban már régóta arról szólnak a pletykák, hogy az iPad Pro táblagépeket és egyes Mac számítógépeket is frissíteni kívánja még idén az Apple.

Most nyilvánvaló, hogy minimum részben igaz volt a pletyka: az Apple október 30-án egy újabb hardveres sajtótájékoztatót fog tartani, ám ezúttal a főhadiszállása helyett New Yorkban. Az előadás élőben is követhető lesz majd az interneten, magyar idő szerint délután 3 órától kezdve az Apple webhelyén.

A most kiküldött meghívókból persze nem derül ki, hogy milyen termékeket kíván leleplezni a vállalat, de vannak bizonyos pletykák és nyilvánvaló tényezők, ami alapján sejthető az előadás tárgya.

Ha minden igaz, akkor jöhet a 11 hüvelykes kijelzőjű, továbbá frissülhet a 12,9 hüvelykes iPad Pro. Állítólag mindkét modell kávamentesnek mondható dizájnt kapott, rendelkezni fognak a Face ID arcfelismerő rendszerrel, de nem lesz notch a kijelzőikben. Az eszközök mellett frissülhet a MacBook és iMac termékcsalád (de nem a MacBook Pro, abból már júliusban megjött az idei ráncfelvarrás), továbbá végre-valahára naprakész hardvert kaphat a Mac Mini.

