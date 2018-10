Nem vált be a Google Pixel 3 XL hangszórója

A Google szerint szándékosan halkabb a felső hangszóró, mint az alsó - a felhasználóknak ez nem tetszik.

A Google okostelefonjai bármilyen nagyszerűek is, minden évben sorozatos problémák adódnak azokkal. A Pixel 3 XL például csak nemrég jelent meg, máris komoly kritikát kapott az előlapi sztereó hangszórópár. A hangerő ugyanis nem kiegyensúlyozott.

A felső hangszóró a gyakorlatban sokkal halkabban szól, mint az alsó. Mindezt a Redditen szóvá is tették a felhasználók. Később a Made by Google csapata maga reagált az észrevételekre. A Google szerint ez szándékos tervezés eredménye.

A Google azt állítja, hogy a Pixel 3 XL egy új erősítő technológiát használ, a fejlett, hangszórót védő algoritmusoknak hála pedig igen nagy teljesítményre képesek a hangszórók. A Google Grammy-díjas zenei producerrel dolgozott együtt a hangzás felturbózásán.

A reddites felhasználókat finoman szólva sem nyűgözte le a Google közleménye. Szerintük ez egy eléggé elbaltázott tervezési ötlet volt, a felső hangszóró ugyanis olyan, mintha nem is létezne. Más szerint a felső hangszóró az alsóhoz képest szinte nem is hallható egyáltalán.

Furcsa módon a Pixel 3-nál nem tapasztaltak hasonló problémát az emberek. Az audiogondok azonban folyamatosak a Pixel készülékeknél, már a 2016-os Pixel XL is gondokkal küzdött, és a Pixel 2 XL-t is többször kellett szoftveresen javítgatni. Ha a mostani gond mégsem szándékos funkció, akkor valószínűleg ezt is javítja később a Google.