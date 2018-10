Haragra gerjedtek a Tomb Raider egyes rajongói

Egy hónappal a megjelenése után máris durván leárazták a legújabb játékot.

Rendkívül szubjektív topik a videojátékok ár-érték arányának a meghatározása, vásárlónként erősen eltér, hogy mit tartanak fair árazásnak és bánásmódnak. Most újabb remek példa jött erre, rengeteg vásárló haragját kiváltva a Square Enix az elmúlt napokban számottevően leárazta a szeptember 14-én megjelent Shadow of the Tomb Raider számítógépes változatát.

A játék normál kiadása 33 százalékos engedménnyel 60 helyett 40 euróért, míg a minden extrát tartalmazó Croft Edition 47 százalék mínusszal 110 euró helyett 59 euróért volt kapható az akció keretében.

A vásárlók az alapjáték szokásos áráért elvihették a minden meglévő és jövőbeli extrát tartalmazó Croft Editiont.

Erre válaszul rövid idő alatt rengeteg negatív értékelést kapott a Shadow of the Tomb Raider a dühös rajongóktól a Steamen: a gamerek átverve érzik magukat, hogy a Square Enix csupán egy hónappal a játék megjelenése után máris ekkora leárazással próbálja felturbózni az eladásokat.

Közülük jó néhányan nem a megjelenést követően vették meg a játékot, hanem előrendelték azt.

Az efféle gyors leárazások aránylag megszokottá váltak az elmúlt években, és a vásárlók jogosan teszik fel a kérdést, hogy minek fizessenek teljes árat a big budget játékokért, ha pár hét múlva jelentős árkedvezménnyel is megvehetik azokat.

Ehhez pedig hozzájön még, hogy sok esetben a különféle bugokat és teljesítménybeli problémákat javító patchek miatt is megéri várni a pénztárca kinyitásával.

A kiadók mindent megtesznek, hogy már előrendelésben eladják a termékeiket a türelmetlen rajongóknak. Utána viszont heteken belül azzal szembesülnek az előrendelők, hogy a picit türelmesebb gamerek jelentősen olcsóbban megvehetik a játékot, ráadásul már egy számottevően kevesebb hibával rendelkezők változatot kapnak a pénzükért cserébe.

