Jobb lesz játszani a középkategóriás okostelefonokon

Megérkezett a Qualcomm Snapdragon 675-ös lapkája, ami még jobb teljesítményt ígér a középkategória számára.

A Qualcomm legújabb lapkája a Snapdragon 675, és a középkategóriában indul. A cég szerint a játékokon van a hangsúly, az új chip pedig 30 százalékkal gyorsabban indítja el azokat, miközben magasabb frame-rátákat is garantál.

Az új SoC még a 120 Hz-es kijelzők kezelésével is megbirkózik, bár értelemszerűen ez elég valószínűtlen párosítás lenne, a 120 Hz-es kijelző még a prémium kategóriában is ritkaság.

A Snapdragon 675 processzor terén újít, ugyanis két darab Kryo 460-as magja 2 GHz-en ketyeg (256 KB cache-sel), míg hat darab Kryo 460-as mag 1,8 GHz-en üzemel (64 KB cache-sel). Ezek ARM Cortex-A76 és Cortex-A55 dizájnra alapoznak.

A rendszerchip Snapdragon X12 LTE-modemet is tartalmaz, illetve tripla kamerát támogató Spectra 250 ISP-t. A Quick Charge 4+ gyorstöltés is támogatott, illetve 50 százalékkal javulnak a mesterséges intelligenciához kapcsolódó műveletek és 35 százalékkal gyorsul a webes böngészés. A 3D-s arcfelismerés és a portréfotózás is támogatott. A Snapdragon 675-re építő első okostelefonok a jövő év elején érkezhetnek.