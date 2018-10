Megjelent minden idők legnagyobb Fallout-modja

Akár 30 órányi szórakozást is kínálhat a New California.

A Bethesda nyílt világú játékai elképesztő modderközösséggel rendelkeznek, a grafikai és játékmenetbeli változtatásoktól a teljesen új küldetésekig mindent készítenek. Hét évnyi fejlesztés után most elkészült minden idők legambiciózusabb Fallout-modja, a korábban Project Brasil néven ismert New California.

A Fallout: New Vegas számítógépes kiadásához telepíthető, teljesen ingyenes mod

gyakorlatilag egy teljesen új, 6-30 óra alatt végigjátszható Fallout-játék.

A teljesen egyedi térképe körülbelül a New Vegas térképének a kétharmada, 16 942 sornyi szöveget írtak hozzá, amelyből 14 877-et ráadásul szinkronizáltak is a hozzájárulók.

Összesen 48 küldetés van a modban, bár ez csalóka, ugyanis bizonyos cselekedetekkel további extra küldetések nyithatóak meg.

Sajnos a Fallout: New California telepítése kissé nehézkes és frusztráló feladatnak bizonyulhat azok számára, akik nem látják át a Fallout: New Vegas moddolását.

Hírünk írásakor a mod „végleges" verziója a beta 202 jelzésű volt, ez a ModDB portálról és torrenten keresztül is letölthető. A 7 gigabájtos New California telepítéséhez a Mod Organizer 2 nevű programot ajánlják a készítők, plusz akinek nem a GOG-os verzió van meg a Fallout: New Vegasból, annak külön telepítenie kell 4GB Patch javítást is az alapjátékhoz.

