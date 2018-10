Kötelezően frissíteni kell majd az androidos mobilokat

Új szerződési feltételeket szabott a gyártóknak a Google.

Jelentős nemtetszést váltott ki a napokban, hogy a Google hamarosan licencdíjat kér majd az Európában árusított androidos telefonokra előtelepített szoftvereiért, de szerencsére most jó hírrel is szolgálhatunk. A The Verge birtokába jutott új dokumentumok alapján a vállalat tényleg beváltja a néhány hónappal ezelőtt tett ígéretét, és kötelezni fogja a mobilgyártókat az androidos telefonjaik rutinszerű frissítgetésére.

A szerződés a 2019. január 31. után piacra dobott okostelefonok esetén előírja a gyártóknak, hogy az első évben minimum három havonta el kell juttatniuk az Android legújabb biztonsági frissítéseit az összes olyan mobiljukra, amelyből legalább 100 ezer darabot aktiváltak a vásárlók.

Emellett a készülékek kiadása utáni második évben is kötelező lesz biztonsági frissítéseket kiadniuk a gyártóknak, de ezek minimum mennyiségét nem határozta meg a vállalat. Arra pedig semmi sem kötelezi a cégeket, hogy akár egyszer is újabb főverzióra frissítsék a termékeiken futó Androidot.

Amennyiben a gyártók nem tartják magukat a szerződési feltételekhez, akkor a Google megtagadhatja tőlük az újabb mobiljaik hitelesítését, azaz például a Play Áruház nélkül kellene piacra dobniuk azokat.

Az új kötelezettségek elsősorban a belépőkategóriás mobilokat, továbbá a kínai gyártók ha olcsónak nem is feltétlenül titulálható, de mégis megfizethetőbb okostelefonjait vásárlók számára lehetnek hasznosak.

Ezekről a készülékekről szeretnek gyorsan megfeledkezni a gyártóik, hiszen hiába adnak el sokat belőlük, mégsem termelnek komoly profitot.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!