Ügyesebb lett a Google androidos fájlkezelője

A háttérben is működik a Files Go audio-és videolejátszója.

A Google Files Go fájlkezelőjét már bárki szabadon letöltheti a Play Áruházból. Az app ráadásul nemrég rengeteg hasznos új funkcióval frissült, és ezzel a mezőny egyik legjobbjává vált.

A Files Go nem csak fájlkezelő, hanem egyben fájlmegosztó is, amink hála bárkinek könnyű fájlokat küldeni, aki szintén használja az appot.

Az app segít megtalálni a fontos fotókat, videókat és dokumentumokat a kategorizálásnak hála, illetve megszabadulhatunk a spamtől és a duplikált fájloktól is. Azokat az elemeket is listázza a program, amiket már régen nem használtunk. A fájlokat pedig akár offline is képes megosztani.

A mostani frissítés haladó böngészéssel, biztonságos alkalmazástelepítéssel és még gyorsabb megosztással újított. Van benne olyan médialejátszó is, amely már a háttérben is képes audiót és videót lejátszani.