Prémium okosóra, de megfizethető áron

A Samsung Galaxy Watch kialakításában és igényességében is felveszi a versenyt a legkomolyabb óragyártók darabjaival. Árában pedig jóval alattuk marad, sőt, a nagy konkurens, az Apple Watch is másfélszeres árról indul. Az eszközt kérésünkre Horváth Dávid, YouTube-videós vlogger is tesztelte.