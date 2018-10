Itt az első 15 terabájtos merevlemez

Adatközpontokba szánja az új Ultrastart a Western Digital.

A csúcskapacitású merevlemezek már évek óta a legnagyobb letöltögetők igényeit is kielégítik, azonban az adatközpontokban továbbra sem ismerik a szükségtelenül nagy kapacitású háttértárak fogalmát. A Western Digital most új rekordot állított be, az Ultrastar DC HC620 képében piacra dobta a világ legnagyobb tárhelyet adó merevlemezét.

A 3,5 hüvelykes formatervű termék 15 terabájtnyi helyet kínál, az eddigi legnagyobb merevlemezek 14 terabájtosak voltak. A megszokott HDD-ktől eltérően az eszköz SMR (Shingled magnetic recording) rögzítési eljárást használ, ráadásul ennek a vezérlését jelen esetben nem a merevlemez beépített áramkörei végzik, hanem az operációs rendszerekre hárul a feladat.

Az emiatt szükséges konfigurálás következtében WD új meghajtóját a szokásosnál egy picit nehezebb beüzemelni, plusz csúcsebességre sem kell számítani.

A meghajtó nem lesz elérhető a fogyasztói piacon, éppen ezért is a Western Digital nem közölte, hogy mennyibe kerül majd a darabja, az összeg valószínűleg jelentősen függ az ügyfelek által leadott rendelések darabszámától is. Ettől függetlenül a cég többször is hangsúlyozta, hogy az új Ultrastar kiemelkedő ár-érték aránnyal rendelkezik.

A vállalati ügyfelek még idén rátehetik majd a kezüket a WD Ultrastar DC HC620-ra.

