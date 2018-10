Hatalmas siker kapujában a Xiaomi

2 hónappal az év vége előtt sikerül elérni a tervezett célt, a 100 milliós okostelefon-eladást.

A Xiaomi tavaly 90 millió okostelefont szállított le, és a terve az, hogy idén már 100 milliót ad el.

Wang Xiang alelnök elárulta, hogy már 2 hónappal az év vége előtt sikerül elérni ezt a bravúrt, a határt ugyanis a jövő héten lépik át.

Mindez azt jelenti, hogy a stagnáló mobilpiac ellenére – ami bizonyos régiókban lejtőre került – a Xiaomi idő előtt éri el a kitűzött növekedési célt. Természetesen a maradék két hónapban valószínűleg további eladásokkal nő majd a szám.

Azt egyelőre nem tudni, hogy mit vár az év hátralévő részétől a Xiaomi, de a tippek szerint a 120 milliós eladás is összejöhet.

A Xiaomi nemrég mutatta be a Mi Mix 3-at, amiből már 10 GB RAM-mal szerelt verzió is létezik, hamarosan pedig 5G-s változat is lesz belőle.