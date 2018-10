PC-n is elérhető lesz az Xbox Game Pass

Továbbra is próbálkozik a PC-s játékpiacra való betöréssel a Microsoft.

Satya Nadella vezetése alatt a korábbinál nagyobb figyelmet kap a Microsofton belül a videojátékos Xbox-üzletág, ráadásul a cég törődni kezdett a számítógépes játékosokkal is. Ennek első jele az volt, hogy több eredetileg Xbox-exkluzívnak tervezett termék is elérhetővé vált számítógépekre, plusz a Microsoft gamereknek szánt funkciókat kezdett beépíteni a Windows 10-be, ilyen például a Játéksáv.

A felhő alapú játékstreamelő szolgáltatáson dolgozó Microsoft a napokban újabb érdekes hírrel szolgált a PC-s játékosoknak: valamikor a közeljövőben elérhetővé fog válni számítógépeken az Xbox Game Pass. Ennek az a lényege, hogy az Xbox One konzolokkal rendelkezők havidíjért cserébe 200+ xboxos játékkal szórakozhatnak korlátlanul.

Az Xbox Game Pass előfizetést a videojátékok Netflixeként szokás érzékletesen definiálni.

Sajnos további részletekkel egyelőre nem szolgált a Microsoft vezérigazgatója, így nem világos, hogy mikor indul a számítógépes Xbox Game Pass, milyen játékok lesznek elérhetőek vele, és persze mennyibe kerül majd az előfizetés.

További érdekesség, hogy az Xbox Game Pass előfizetéssel rendelkezők valójában már most is játszhatnak néhány játékkal a Windows 10-es számítógépeiken, például a Forza Horizon 4-gyel, a ReCore-ral, a Gears of War 4-gyel, a State of Decay 2-vel. Ezek Xbox Play Anywhere címek, azaz Xbox One mellett Windows 10-re is elérhetőek a Windows Áruházból.

