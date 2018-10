Csodálatos westernfilm lett az elmúlt évek legjobban várt játékából

A 2010-ben bemutatott nyílt világú westernkörnyezetben játszódó Red Dead Redemption teljesen új színt hozott a játékvilágba, és ennek megfelelően egészen elképesztő sikert aratott. Épp emiatt nem túlzás azt állítani, hogy a komplett játékosiparág várta évek óta türelmetlenül a második részt, amely 2018 őszén végre befutott, mi is kipróbálhattuk, az állunkat pedig azóta is keresgéljük!

Marad a vadnyugat

A sok barbáros-varázslós-tündelányos fantasy, illetve szörnyes-robotos sci-fi mellett igazi felüdülést jelent egy vadnyugati környezetben játszódó program, és szerencsére most is maradtak ennél a világnál.

Ezúttal is 1900 táján kapcsolódunk be a sztoriba, mikor már van vonat, villanyvilágítás a településeken, de a népek még szekereken, postakocsin és lovon közlekednek. Az érintetlen vadon már kezd betelepülni, a törvény keze mind messzebb elér, de sok helyen és sokszor még mindig a jó öreg hatlövetű és a Winchester (a puska, nem a merevlemez) tesz pontot a viták végére.

Mindez ideális háttér egy nyílt világú (open world) játék számára, ahol tehát a játékos szabadon barangolhat kedve szerint a hegyek, völgyek, mezők, erdőségek, falvak és nagyvárosok között kalandokat keresve.

Játékélmény

Kalandokból pedig akad bőven, hiszen számtalan különféle típusú küldetéssel üthetjük el az időt. Egyrészt ott van a fő sztorivonal, amelyből kiderül, hogy ezúttal egy Arthur Morgan nevű zűrös hátterű pacákot fogunk irányítani, aki nemes egyszerűséggel egy rablókat, prostituáltakat, hamiskártyásokat és csalókat tömörítő banda tagjaként tengeti a mindennapjait. E brigád számára végezhetünk el különféle feladatokat, illetve segíthetünk a bázisuk felépítésében, és ahogy bonyolódnak a dolgok, úgy derül ki egyre több minden az egyes emberek motivációiról és Arthur Morgan fő feladatáról.

A szokásoknak megfelelően végül kiderül, hogy semmi és senki sem az, aminek elsőre látszik, az epikus végkifejlethez vezető út pedig ez alkalommal is árulással és komoly fordulatokkal van kikövezve.

Emellett pedig lehet fejvadászkodni, állatokra vadászgatni, kereskedni, futárkodni, valamint indulhatunk lóversenyen, verekedhetünk pénzért, párbajozhatunk, lophatunk, rabolhatunk kedvünkre, szóval tényleg rengetegféleképpen elüthető az idő. E cselekedeteinkért cserébe (legalábbis ha ügyesek voltunk), pénzt és tapasztalatot kapunk, azaz a karakterünk folyamatosan fejlődik, ügyesebbé és erősebbé válik. Ennek hála pedig egy idő után azok a missziók is gond nélkül teljesíthetőek, amelyek korábban áthághatatlan akadályt jelentettek. És akkor még nem is beszéltünk a „craftingról”, azaz, hogy a különféle nyersanyagokból most már jobb, fejlettebb tárgyak állíthatóak elő, amelyek szintén a túlélésünket segítik.

A felfedezésre váró terület hatalmas, szó szerint heteken át lovagolhatunk a játszható területen, míg bejárjuk annak minden zegét-zugát.

A főszereplőt alaphelyzetben 3rd pozícióból, azaz kívülről látjuk, de választható a belső nézetes mód is. A tapasztalataink szerint ez utóbbi nem az igazi a lecsökkenő látótér miatt. Az irányítás pofonegyszerű, minden a kontrollerrel történik, és a program eleinte sokat segít, hogy éppen milyen gombot kell nyomkodnunk, később pedig mindez készségszintűvé válik.

A Red Dead Redemption 2 jelentős részét teszi ki a harc, azaz a lövöldözés. Az arzenál meglehetősen nagy és változatos, és a szokásoknak megfelelően a különféle típusú fegyvereknek megvannak az előnyeik és a hátrányaik egyaránt, úgyhogy az se mindegy, hogy mikor, mivel aprítjuk az ellent. A célzás szerencsére jól működik, és ezúttal sem hiányzik a Red Dead Redemption 1-ből megismert lassítás, a „szellemszem”, amely néhány másodpercig csalható elő, de sokszor ez is épp elég. Emellett megjelent a „sólyomszem”, amivel az állatok nyomát vagy szagát tudjuk követni, ez pedig új színt ad a vadászatnak.

Cowboyszimulátor

Még arra is figyelnünk kell, hogy mi magunk elég tiszták legyünk, mert egyébként az emberek nem állnak velünk szóba, ha pedig a lovunk mocskos, akkor lassabban galoppozik a mezőn, ami akár az „életünkbe” is kerülhet. Ha kirabolunk vagy megölünk egy civilt, akkor fejvadászokat küldenek a nyomunkba, és még egy lovacska ellopásáért is büntetés jár. Oda kell figyelni, hogy rendszeres időközönként kipucoljuk a puskánkat, és ha van egy kis időnk, akkor a ruhatárunkat is felfrissíthetjük, valamint lecserélhetjük a lovunkat egy gyorsabb, ügyesebb darabra. Szóval az egész játéknak van egy kis cowboyszimulátor érzete, amihez hasonlóval eddig nem is nagyon találkoztunk.

Grafika & hang

A jelenlegi legerősebb elérhető konzolgép, egy Sony PlayStation 4 Pro és egy idei OLED televízió segítségével próbáltuk ki a játékot, szóval a feltételek adottak voltak, és a játék grafikája nem is okozott csalódást. A 4K (3840 x 2160) felbontású, nagy dinamikatartományú (HDR) képi világ egész egyszerűen letaglózó.

Amit látunk, az gyakorlatilag szebb, mint egy átlagos tévéműsor, a részletek tökéletesen kivehetőek, a színek szépek, az animációk is hitelesek, valósághűek.

Ráadásul újításként megjelent a „cinemamód”, aminek aktiválása után a történéseket egy távolabbi, más kameraállásból látjuk, ami kifejezetten filmszerűvé teszi az élményt. Az összhatás, a végeredmény így sokszor olyan, mintha nem is egy játékot látnánk, hanem egy mozikba készült, pazar látványvilágú, nagy költségvetésű alkotást.

Erre egyébként ráerősítenek a remek hangok, zajok is. A szinkronszínészek teljesen hitelesek, a medve igazi mackóhangon brummog, a farkasok vérfagyasztóan üvöltenek, a vonat pedig úgy pöfög és zakatol, mint a valóságban.

Értékelés, végszó

Amennyire vártuk a Red Dead Redemption 2-t, annyira jó lett!

Egyszerűen minden stimmel, a grafikától kezdve a játékmeneten és a szereplőkön át egészen a sztoriig. A bejárható terület nagyságára sem lehet panasz, mint ahogyan a változatosságra sem, így aki belevág, az biztosan nem fog az unalomra panaszkodni! A program már most, a megjelenés után néhány nappal a komplett játéktörténelem egyik legfényesebben ragyogó csillagává és egy klasszikussá vált, amely még sokáig mércét jelent majd a fejlesztőknek éppúgy, mint a játékosoknak. Az pedig csak a hab a tortán, hogy hamarosan érkezik a multiplayer verzió, azaz valódi emberekkel együtt és valódi emberek ellen játszhatunk ebben a gyönyörű vadnyugati világban.

