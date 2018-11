Az új iPhone-ok nem hoztak forradalmi újdonságokat, azonban az Apple kínálatában maradt még bőven olyan masina, amire nagyon ráfért már a renoválás. A vállalat több ponton meg is lépte, amit kellett, azonban cserébe több ponton talán nem várt kompromisszumokkal kell számolnunk. A legfrissebb információk fényében nézzük, melyek a legfontosabb dolgok a cupertinói cég friss masináival kapcsolatban.

1. Végre modern kijelzőt kapott a MacBook Air

A nyolc év óta változatlan formatervvel és elavult kijelzővel érkező MacBook Air most alapos renoválást kapott. A 2018-ban már röhejesnek számító 1440x900-as felbontású, hatalmas keretekkel rendelkező kijelzőt leváltották egy meglehetősen tisztességes, 2560x1600-as panalre, jóval kisebb kávákkal. Ezzel párhuzamosan az eddig is kevésbé népszerű 11 hüvelykes képátlójú modell végleg kikerült a felhozatalból, és mostantól csak 13,3 hüvelykes méretben lehet majd megvenni a hordozható gépet.

2. Viszont a billentyűzetével nem mindenki lesz elégedett

Nagyon sokan a szuper billentyűzet miatt kedvelték a MacBook Airt, azonban a jól bevált konstukciót az Apple lecserélte a MacBook Pro modelleken már harmadik éve használt pillangómechanikás változatra. Ezzel sokáig komoly gondok voltak, ugyanis a billentyűk alá bekerülő kosz őrült sebességgel tudta tönkretenni a klaviatúrát, ami miatt az Apple kénytelen volt még ingyenes csereprogramot is hirdetni. Elvileg hasonló problémáknak most, a harmadik generációs változatnál már ritkábban kellene jelentkeznie, de azért azt is meg kell jegyezni, hogy az új klaviatúrán a billentyűk jóval rövidebb utakon járnak, ami alaposan befolyásolja a korábbi gépelési érzetet, és emiatt sokaknak nem tetszhet. Cserébe most viszont a billentyűzet jobb felső sarkába bekerült egy ujjlenyomat-olvasó, a tapipad méretét pedig megnövelték.

3. Gyenge, ámde drága

Az Apple leginkább meglepő döntése, hogy egyelőre egyetlen processzorral kínálja a gépet, ami pedig a Core i5-ös egy mobil verziója. Ezzel önmagában nem lenne nagy probléma, hiszen ebből is kínál már négymagos változatot az Intel, viszont az új MacBook Airbe csak a kétmagos változat kerül, mindössze 1,6GHz-es alapórajellel, és 3,6GHz-es turbóval, amit valószínűleg csak rövid ideig tud tartani a gép, nagy igénybevétel esetében. Ez pedig manapság már nem számít kiemelkedőnek, főleg egy olyan gép esetében, ami most már 480 ezer forintos alapárral érkezik a piacra. Cserébe viszont legalább rögtön 8GB memóriát adnak hozzá, a háttértár mérete pedig 128GB és 1,5TB között variálható.

4. Megjött az arcfelismerés az iPadekbe is

A kifejezetten a profi felhasználóknak szánt két új iPad Pro modell esetében is jelentősen csökkentette a képernyő körüli kávákat az Apple, amit részben úgy tudott elérni a cég, hogy az iPhone-hoz hasonlóan eltüntette a Home gombot. Ez egyben azt is jelenti, hogy itt is megjelent a FaceID néven ismertté vált arcfelismerő rendszer, ami szerencsére akkor is működik ha állítva vagy fektetve használjuk a tabletet. A kisebbik modell egyébként 11, a nagyobbik pedig 12,9 hüvelykes kijelzőmérettel érkezik.

5. Mindkét új iPad brutálisan erős

Az Apple szokásához híven a legújabb okostelefonjaiban (iPhone XS) szolgálatot teljesítő processzorait tuningolta fel az iPad Pro modellekhez. Ez jelen esetben az A12X nevű chipet jelenti, ami az Apple-nél korábban nem látott módon most már nyolc magot fog hadra, melyek közül 4 a nagy teljesítményért, 4 pedig a kisebb fogyasztásért felelős. A 7 nanométeres, szupermodern gyártástechnológiával készülő központi egység a cég szerint erősebb, mint a piacon elérhető laptopok 92%, a grafikus teljesítménye pedig felülmúlja az Xbox One konzolét. Bátor kijelentés, és gyanítjuk, hogy lesznek még itt apróbetűs részek, de tény, hogy a két új iPad Pro eléggé bika lett.

6. Végre frissítést kapot a Mac Mini is

A sokak által kedvelt, monitor nélkül érkező, legkisebb Apple asztali gép is kapott végre némi törődést, a MacBook Airhez hasonlóan hosszú évek után. Most már az Intel legújabb gyártású processzorait adják hozzá, a központi memória méretét 64GB-ig is feltornázhatjuk (ráadásul házilag bővíthető), és a laptophoz hasonlóan a tárhely mérete 128GB-tól indul, de egészen 2 terabájtig bővíthető. Fontos megemlíteni, hogy alapból ugyan be kell érnünk az Intel processzorba integrált grafikus egységgel, ami komolyabb játékra nem kifejezetten alkalmas, azonban a masina hátulján található Thunderbolt 3-as portnak köszönhetően ráköthető külső grafikus kártya is.

