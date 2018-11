Igazán egyedi mobillal állt elő a Lenovo

Az előlapjának 95 százalékát borítja érintőkijelző.

Sokak számára érdekes és vonzó okostelefont mutatott be a Lenovo, a Z5 Pro több szokatlan megoldást is tartalmaz. A legegyedibb tulajdonsága, hogy az elején lévő 6,39 hüvelykes és 2340×1080 pixeles AMOLED érintőkijelző az előlap 95 százalékát beborítja, így az előlapi kamerának már nem is jutott hely rajta.

A megoldás az lett, hogy a telefon szétcsúsztatható kialakítást kapott: az előlapi része lecsúsztatható pár milliméterrel a hátlapi részről, az ilyenkor előbukkanó pár milliméteres területre került fel a 16+8 megapixeles szenzorokból álló előlapi kamerarendszer. A készülék támogatja az infravörös nyalábokat használó arcfelismerést, de ennek a szenzora is az előlapi kamerarendszer mellé került, így az arcfelismeréses feloldáshoz szét kell csúsztatni a mobilt, ami bosszantó megoldásnak tűnik.

Szerencsére ujjlenyomat-olvasó is került a készülékbe, méghozzá nem is akármilyen: egy kijelző alatt elhelyezett modellel oldható fel a képernyőzár.

A Lenovo Z5 Pro további érdekesebb tulajdonságai közül kiemelhető a 16+24 megapixeles hátlapi kamerarendszer, a Qualcomm Snapdragon 710 lapkakészlet, a 6 GB memória, a modelltől függően 64 GB vagy 128 GB beépített háttértár, a 3350 milliamperes akku, továbbá az Google Android 8.x rendszer.

Egyelőre nem világos, hogy Európában kapható lesz-e az okostelefon, tudtunkkal a júniusban bejelentett Lenovo Z5 sem érhető el Kínán kívül, vagy legalábbis hivatalos csatornán keresztül nem.

Pedig elég jól eltalálta a Z5 Pro árazását a Lenovo: a 64 gigás modellt 1998 jüanért, míg a 128 gigás variánst 2298 jüanért dobja piacra,

nettó 82 és 94 ezer forintokról van szó.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!