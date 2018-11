Nagyon bepöccentek a Diablo rajongói

Igazi Diablo helyett a Blizzard egy mobilos címmel traktálja őket.

Erősen vegyesre sikerültek az idei BlizzCon rendezvény bejelentései: a teljesen remasterelt Warcraft III: Reforged például nagy sikert aratott, míg a vadiúj Diablo Immortal alaposan kicsapta a biztosítékot a rajongók egy részénél. Ráadásul a Blizzard azt állítja, hogy rendkívül meglepte a negatív reakció.

Az incidenst érdemes a kontextusában értelmezni:

adott minimum több százezer, PC-s és konzolos Diablo 4-re tűkön ülve váró játékos,

akiknek a Blizzard levetítette a fenti cinematic trailert,

majd a fantasztikus videó végén közölte velük, hogy egy mobiljátékról van szó.

Ez alaposan kicsapta a biztosítékot azoknál a fanoknál, akik egészen a videó végéig az hitték, hogy Diablo 4 trailerét nézik, plusz amúgy sem érdekli őket valamiféle potenciálisan lebutított mobiljáték.

A játék cinematic trailere hírünk írásakor 15 ezer tetszik és 391 ezer nem tetszik visszajelzésnél járt a YouTube-on, ráadásul a fanok egy része azzal vádolja a Blizzardot, hogy folyamatosan törölgeti a videó alól a negatív hozzászólásokat, továbbá valamilyen módon a nem tetszik visszajelzéseket. Hírünk írásakor 2,8 millió megtekintésnél járt a mozgókép.

Viszont jó hírünk is van: rendkívül erős a gyanú, hogy a Diablo 4 is fejlesztés alatt áll egy ideje, csak épp a Blizzard nem jelentette be a hétvégén.

A Diablo Immortals egyébként nem tűnik rossznak: MMO lesz, az első Diablo point and click jellegű irányítási rendszerét használja majd, időben pedig Diablo II: Lord of Destruction és a Diablo III között játszódik. A fejlesztését a NetEase Games végzi, persze a Blizzard felügyelete mellett.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!