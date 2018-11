Egymás után haláloznak el a luxusvideokártyák

Főleg a GeForce RTX 2080 Ti Founders Editionnel van baj.

Nem volt sima a világ legerősebb videokártyájának a rajtja, az NVIDIA nem részletezett okokból kénytelen volt heteket csúsztatni a saját márkanév alatt piacra dobott GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition előrendeléseinek a kiszállítását, és egyelőre a gyártópartnerek készletei is rendkívül végesek. Most egy ennél is bosszantóbb probléma ütötte fel a fejét: a jelek szerint szokatlanul magas arányban haláloznak el a papíron 1200 dolláros, de a gyakorlatban inkább 1600 dollárért kapható videokártyák.

A beszámolók alapján nem világos a probléma mérete, de annyi biztos, hogy nagyon sok dühös és hangos vásárló panaszkodik az NVIDIA fórumán: egyesekhez már alapvetően halott állapotban érkezett meg a méregdrága videokártyájuk, mások Kék Halál képernyőkre és grafikai hibákra panaszkodnak, plusz gyakoriak a termékek néhány napnyi használat utáni teljes meghibásodásáról szóló jelentések is.

A tapasztalt problémák okairól még nem érkezett hivatalos tájékoztatás.

Az NVIDIA szerint a látszattal ellentétben nem kimagasló a termékek hibaaránya, csak nagyon hangosak a vásárlók, ami jelen esetben észszerű magyarázatnak tűnik: az RTX 2080 Ti-hoz hasonló luxuscikket csak vastag pénztárcájú techőrültek vesznek, a fórumokon való morgolódás pedig nem áll távol tőlük.

A hibaleírások alapján jelenleg az a népszerű elmélet, hogy az esetek többségében a kártyákon lévő GDDR6 videomemória lehet a hunyó.

Ez már azért sem lenne meglepő, mert a GDDR6 egy teljesen új memóriatípus, a tömeggyártásának kezdeti időszakában különösen sok minőségbiztosítási probléma léphet fel.

A pórul járt vásárlók java specifikusan a GeForce RTX 2080 Ti Founders Editionre panaszkodik, de a megszokott kártyagyártók termékei kapcsán is érkeztek gyászjelentések.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!