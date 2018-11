Canon lencsékkel turbózható fel az androidos fényképezőgép

Szokatlan tükör nélküli megoldással állt elő a kínai Yongnuo.

Az elmúlt években több cég is piacra dobott Android rendszert futtató fényképezőgépeket. Ezek lényegében androidos mobilok voltak, csak épp nem lehetett velük telefonálni, cserébe viszont a kompakt fényképezőgépeken megszokott méretű és minőségű hátlapi kamerával rendelkeztek.

A koncepció nyilvánvalóan megbukott: a termékek nagyon gyorsan eltűntek a süllyesztőben, hiszen a sokat fotózó amatőrök dedikált fényképezőgépek helyett már nagyon régóta inkább jobb kamerákkal szerelt mobilokat vásárolnak. A kínai Yongnuo ettől függetlenül most megpróbálkozik egy újabb androidos kamera piacra dobásával, de érdekes csavart vitt a koncepcióba: az YN450 jelzésű, tükör nélküli készülékére Canon EF lencsék is felszerelhetőek.

Ilyen lehetőséget eddig egyetlen androidos fényképezőgép sem kínált.

A Yongnuo készülékének hátlapi kamerája egy 16 megapixeles Panasonic M4/3 CMOS szenzor. A vásárlók természetesen veszteségmentes RAW formátumba is menthetik a készülékkel készített fotóikat, továbbá 30 képkocka / másodperces sebesség mellett akár 4K videókat is rögzíthetnek. A készülék előlapi kamerával is rendelkezik, a 8 megapixeles szenzor mellett egy 5 hüvelykes és 1920×1080 pixeles érintőkijelző foglal helyet.

További érdekesebb specifikációk: nyolcmagos processzorú Qualcomm lapkakészlet, 3 GB RAM, 32 GB bővíthető háttértár, GPS, szabványos hangkimenet, sztereó mikrofon, 4000 milliamperes akku, Android 7.1.

Egyelőre nem világos, hogy mikor és mennyiért kerül piacra a Yongnuo YN450.

