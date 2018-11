Egyre durvábban terjed az online fenyegetőzés

Az online világban egyre riasztóbb méreteket ölt a gyűlölködés, egyre komolyabban jelenik meg trollkodás. Ez a jelenség ráadásul nemcsak szervezetek és cégek felé irányul, hanem magánszemélyek, nem ritkán gyermekek életét is megkeserítheti.

Mondjátok a címét, odamegyünk!

Ahhoz, hogy egy személy vagy vállalat az online gyűlölködés célpontjává váljon, nem kell sok. Elég, ha valaki valamiért megharagszik az emberre, és bedobja a nevét a közösségi média egy-egy jól kiválasztott csoportjába.

Például ha harcos állatvédő csoportba küld be valaki egy üzenetet a kiválasztott alany profiljával és egy olyan üzenettel, hogy az illető mondjuk megölt egy kutyát, akkor szinte pillanatok alatt elkezdenek áradni a fenyegető üzenetek, tekintet nélkül az információ valóságtartalmára.

Mivel pedig a közösségi médiában nagyon sokan nem fordítanak elég energiát a profiljuk biztonsági beállításaira, a zaklatóik nagyon hamar megtalálhatják a tulajdonos valódi adatait, esetleg családtagjait, ismerőseit is elkezdhetik zaklatni.

Az internetes zaklatás, vagyis cyberbullying egyébként a fiatalokat érintő egyik legaktuálisabb probléma: a 10-18 évesek 88%-a rendelkezik valamilyen közösségi médiás profillal, 20%-uk pedig már áldozata volt valamilyen netes támadásnak. A cyberbullying esetében az egyik legnagyobb probléma lehet, ha a szülők nem ismerik fel, milyen veszélyeket is rejt az online világ a gyermekek számára. Éppen ezért a fiatalok felvilágosítása mellett a hangsúlyt a szülők tájékoztatására kell helyezni.

Nem csak a fiatalok sportja

Az online fenyegetőzés természetesen nem csak a fiatalokat érinti, bár ezen a területen ők a legsérülékenyebbek. Az idősebb generáció is érintett, és egyre inkább érintetté válnak a különböző cégek, szervezetek is, hiszen a közösségi oldalakat sokan használják üzleti céllal látogató-, vásárló- vagy ügyfélbázis építésére is. Ennek ellenére, vagy pontosan ezért ez a felület a követőbázis leépítésére is alkalmas lehet, ha a közösségi médiát kezelő szakértők hibáznak, vagy ha esetleg egy konkurens szervezet szándékosan vezet trollhadsereget az adott oldalra.

Nagyon jó példa erre a Telekom legutóbbi reklámvideója is,

ami egy egész jó videó, de ha valaki megfelelően kiemeli belőle a kulcsszavakat, kiválóan alkalmas lehet arra, hogy a hagyományos magyar értékeket mélyen tisztelő közönséget haragra gerjessze. Ez meg is történt, látható is, hogy a cég Facebook-oldalát elárasztották az átkozódó, felmondással fenyegetőző kommentek.

Holott a videó pont arról szólt, hogy itt az ideje kihagyni minden negatív felhangot az „Ez tipikusan magyar!” kifejezésből, hogy erről a mondatról csak jó dolgok jussanak az emberek eszébe. És erre mutat is pár példát.

Mit tehetünk ellene?

Magánszemélyként fordítsunk nagy figyelmet a közösségi fiókjaink biztonságára. Nem kell minden bejegyzésünknek, sőt a profilunknak sem nyilvánosnak lennie. A barátaink ismernek bennünket, nem ülnek fel azonnal a vádaskodásoknak.

Cégként viszont nem sokat tehetünk. Mindenképpen kommunikáljunk a követőinkkel, és a jelenséget idejében felismerve meg kell próbálnunk megmagyarázni nekik a saját álláspontunkat.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!