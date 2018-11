Jövő héten lesz az idei első fekete péntek

Tavaly a webáruházak 62 százaléka rendezett Black Friday-t, idén ez az arány akár a 80 százalékot is elérheti. A többség November 24-én tartja meg az akciós napot, de az Extreme Digital egy héttel előrréb hozta akcióit.

Köszönhetően annak, hogy a magyar vásárlók még a környező országoknál is gyorsabban fejlődtek az online irányba, a magyar e-kereskedelem idén is 20-30 százalék körüli növekedést mutat, így elérheti akár az 500 milliárd forintot is.

A Black Friday már lenyomja a karácsonyt is

Ennek tükrében nem meglepő, hogy az elemzők elképzelhetőnek tartják, hogy a fekete péntek által generált extra eladásoknak köszönhetően a novemberi forgalom valószínűleg idén először magasabb lesz a decemberinél:

tehát a Black Friday Magyarországon lenyomja majd a karácsonyi vásárlási szezont.

Mindezeket Várkonyi Balázs, az Extreme Digital alapító-ügyvezetője mondta el egy sajtótájékoztatón, melyen bejelentette, hogy cége november 16-án az ötödik alkalommal rendezi meg a Black Friday-t. Ezen a napon akár 40% százalékos árengedménnyel lehet majd vásárolni:idén az elérhető akciós termékeken összességében mintegy

másfélmilliárd forintot spórolhatnak a vásárlók az eredeti listaárukhoz képest.

Garantált bolti átvétel 5 napon belül

A 2015-ös logisztikai krízis (amikor is több futárszolgálat összeomlott és sokan heteket vártak megrendelt csomagjaikra) óta az itthon működő futárszolgálatok elvileg folyamatosan fejlődnek, azonban

még a tavalyi ünnepi szezonban is átlagosan négy napot csúsztak a kiszállításokkal.

Az Extreme Digital viszont garantálja, hogy azok a vásárlók, akik az országszerte működő üzleteibe kérik a kiszállítást és ott személyesen veszik át a megrendelt terméket, ezt biztosan megtehetik legfeljebb 5 napon belül.

A házhozszállítást előnyben részesítő vásárlók Black Friday-es rendeléseit a cég legfeljebb 14 napon belül, nagy háztartási gépeket maximum 21 nap alatt szállítja házhoz.

Ha nem tetszik, nem muszáj megtartani

A magyar jogszabályoknak megfelelően a fekete pénteki vásárlásokra is érvényes az online rendelések esetén előírt 14 napos elállási jog

bolti átvétel esetén pedig áruhitelre is meg lehet vásárolni az akciós termékeket, vagy akár további extra garancia, vagy töréskár biztosítási szolgáltatásokat igénybe venni.

Ezekre a termékekre vadászik a magyar a fekete pénteken

A korábbi évek statisztikái alapján egy tipikus Black Friday-vásárló vagy valamilyen ajándéka szánt terméket, játékot vagy nagyobb értékű tartós használati cikket (okostelefont, tévét, játékkonzolt, porszívót) vásárol. Emellett az olyan praktikus termékek is népszerűek, mint például az elektromos csavarhúzó, a lézeres távolságmérő, a kapszulás kávéfőző vagy a hoverboard, ez utóbbi termékek jelentős részét azonban inkább impulzusvásárlás során szerzik be az online vásárlók.

Ahogy a korábbi években, úgy várhatóan 2018-ban is jelentős számú rendelés érkezik majd a szomszédos országokban, illetve az Egyesült Királyságban és Németországban dolgozó magyaroktól, akik előszeretettel lepik meg itthon élő szeretteiket fekete pénteki akciós termékekkel.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!