Kipattintott mutáns szexgép igázza le jövőre a világot

Amikor a lengyel CD Projekt RED nevű szoftverfejlesztő csapat 2007-ben bejelentette, hogy játékot készít egy csak Lengyelországban népszerű fantasy könyvsorozatból, akkor mindenki, még maga a szerző Andrzej Sapkowski is csak legyintett. Úgy voltak vele a népek, hogy a százezredik ugyanolyan kaszabolós-sárkányos-tündés játékra már biztos nem lesz igény, de hatalmasat tévedtek.

Az első résszel ugyan nem játszottak túl sokan, de igen jó kritikákat kapott, így hamar jött a folytatás, ami tartotta a színvonalat, és már négyszer annyit adtak el belőle, mint az elődből. 2015-ben befutott a harmadik rész, amely a Wild Hunt alcímet viseli, és amivel a lengyel stúdió bankot robbantott! Ez a program ugyanis 257 díjat nyert el, köztük számtalan „Év játéka” trófeát, az egész világon leborultak előtte a játékosok, irgalmatlan sokat adtak el belőle, és

majdnem másfél milliárd dollárt termelt!

Ez már felkeltette a nagyvilág figyelmét is, a Netflix megszerezte a jogokat, és elhatározta, hogy sorozatot készít a sztoriból. Nyilván erre nem került volna sor a Witcher 3: Wild Hunt sikere nélkül, és ebből fakadóan a sorozat sem az eredeti, sokszor dagályos, kifejezetten unalmas könyvekből készül, hanem a játékadaptációra épít. Ezt támasztja alá, hogy a szerepelni fognak olyan karakterek, akik csak ebben az utolsó részben bukkantak fel, és hogy a rendezőpáros, Jarek Sawko és Tomek Baginski, mindhárom játék fejlesztésében részt vett. Szóval egészen biztos, hogy a Netflix Witcher szériája olyan számítógépes/konzolos játékra épül, ami maga is már egy feldolgozás. Ezt is megértük tehát, de nincs ezzel semmi gond, erre halad a világ.

Mi itt a Techbázisnál keményvonalas Witcher-(a játék) rajongók vagyunk, és egészen biztosak vagyunk abban, hogy a hazánkban is forgatott tévésorozat maga alá fogja gyűrni a világot. És most meg is mondjuk, hogy miért!

Fantasyvilág

A környezet a már jól bevált, kicsit a kora középkorra emlékeztető fantasyvilág, ami forrong a konfliktusoktól. Akció tehát akad bőven, amiben az emberek és a nem-emberek puskák, pisztolyok és rakéták helyett íjjal, karddal, alabárddal, fejszével, buzogánnyal, késsel, karmokkal és fogakkal aprítják egymást. A falvakat-városokat a vadon választja el egymástól, amelyben egyrészt rengeteg a felfedezésre váró rom, másrészt tobzódnak a banditák, illetve a különféle szörnyszerű lények. A mágia mindennapos, senki nem lepődik meg azon, ha valaki egy vidám tűzgolyó segítségével gyújt rá, rúnakövekkel pakolja tele magát, vagy addig táncol, míg esni nem kezd az eső.

Ebben a világban kézzelfoghatóan jelennek meg a szláv, a skandináv, a latin, a kelta és még a magyar kulturális és történelmi hatások is. A mitológiákból ismert lények (sellők, küklopszok, vérfarkasok, tündék, boszorkányok, törpék, sárkányok stb.) mellett felbukkannak a lengyelek legendás és valóban létező szárnyas huszárai, a vikingek, a druidák, a skót szoknyát viselő harcosok, a lovagok, illetve olyan szereplők, akik a Zoltan, Istvan vagy Ferenc nevet viselik! Mindez pedig rengeteg lehetőséget rejt magában, és a Trónok harca már például számtalanszor bebizonyította, hogy ez a fajta változatosság meghintve a mágiával és különféle fura kreatúrákkal milyen jól elsülhet, és mennyire látványossá teheti a végeredményt.

A főszereplő – a Witcher

A sorozat főszereplője Geralt of Rivia (magyar fordításban Riviai Geralt) aki egy, a világot ért mágikus kataklizma után mutálódott, és így egy úgynevezett witcherré (magyar fordításban: „vaják”, brrr) vált. A mutáns lét jeleként a szeme besárgult, de ennél fontosabb, hogy sokkal gyorsabban regenerálódik, mint a hagyományos emberek, emellett fogyaszthat különféle kotyvalékokat, amitől egy rövid ideig megváltoznak a képességei. Például nagyobbat tud ugrani vagy ütni, gyorsabban szalad, bírja a víz alatt, esetleg lát a sötétben. Persze, mint mindennek, ennek is ára van, hiszen egyrészt nem tud bármennyi ilyen speciális italt befogadni a szervezete, másrészt a hatás elmúlása után egy darabig elég ramatyul érzi magát.

Mint minden witcher, ő is egy zsoldos, aki pénzért vállal feladatokat, leginkább egy-egy adott környéket terrorizáló szörnyre vadászik. Letelepedni nincs sok esélye, mert a fajtájától tartanak az emberek (teljes joggal), ráadásul sokan vadásznak rájuk, szimplán csak azért, mert a képességeikből adódóan a puszta létük veszélyt jelenthet például egy királyra vagy főnemesre. A személyisége eléggé összetett, hiszen alapvetően egy intelligens, de brutális harcos, némi szentimentalizmussal megáldva, ami miatt a többi witcher kineveti és idiótának tartja. Maradt még benne némi morál, de ha úgy adódik, egy őt felfogadó paraszt utolsó garasait is képes elszedni. Hiányzik belőle az az éteri jóság, ami mondjuk A Gyűrűk Urának Aragornjában benne volt, de pont azért sokkal szórakoztatóbb alak a dúnadánok vezérénél. Mindent összevetve a főszereplő nagyon erős karakter, aki képes arra, hogy elvigyen a hátán egy ilyen szériát.

Szex-szex-szex

Geralt egy bővérű, és meglehetősen hűtlen alak, aki egyszerűen imád kefélni, ennek megfelelően a szex a játékokban központi szerepet kap. Ráadásul nem is intézték el annyival, hogy a szereplők bevonulnak mondjuk egy szobába, hanem megmutatták szépen a részleteket is. Azt pedig már most elárulták, hogy ez a készülő Netflixes sorozatban sem lesz másként, a

szex pedig még mindig nézőmágnes.

Bombanők és álompasik

A játékban a női szereplők lélegzetelállítóan jól néznek ki, hisz még a legutolsó faluszéli kalyibában lakó parasztasszony is olyan, mint egy szupermodell, aki ráadásul kihívóan is öltözködik. Nagyjából mindenki topban, melltartóban, miniszoknyában vagy feszes naciban nyomja.

Ezt egyébként a kommentek alapján a világ minden táján imádják, úgyhogy egymillió százalék, hogy ezen nem fognak változtatni. Egyébként szexizmusról ez esetben szó sincs, hiszen Geralt is egy szívkirály, aki előszeretettel mutogatja kipattintott felsőtestét. És más férfi karaktereknél is látványosan ügyeltek arra, hogy jóképűek, vonzóak legyenek, már amennyire ez egy számítógépes játék esetében lehetséges. Szóval készülhetünk arra, hogy elképesztően dögös nők és férfiak fognak feltűnni a tv képernyőjén, amivel egyébként az égegyadta világon semmi baj nincsen.

Nincsen rossz és nincsen jó

Maga a főszereplő is egy ellentmondásos, nem teljesen pozitív figura, és a többi karakterre is ez jellemző szerencsére. Mindenkinek megvannak a maga indokai és indítékai, ami a cselekedeteit vezérli, emiatt senki sem intézhető el annyival, hogy „jó” vagy „rossz”. Yennefer of Vengenberg, Geralt első számú szerelme például egy akaratos, önző boszorkány (tényleg az, egy szexi banya), aki csak szökőévente képes bármilyen kedvességre. Triss Merigold, a második számú szerelem, foglalkozására nézve szintén boszorkány, pedig sokkal cukibb, viszont ugyanolyan sziklakemény és önfejű, mint nagy vetélytársa. Ebben a Witcher kétségtelenül hasonlít a Trónok harcára, hiszen ott is megfigyelhető, hogy még a legpozitívabb szereplők rovásán is egy csomó genyóság van. Pont, mint a valóságban.

Konfliktusok

Konfliktusból nem lesz hiány, az egészen biztos, hiszen a Witcher sztorija a permanens háború korában játszódik. Több emberek által vezetett nagyhatalom is egymásnak feszül ebben az érában, ráadásul még a tündék maradéka is beszáll a buliba a gerilla-hadviseléssel, azaz nagyszabású csatajelenetekben, vérgőzös akciókban nem lesz hiány. A Witchertől egyébként nem idegen a sokszor öncélú brutalitás, és ez garantáltan így lesz a tévés sorozat esetében is. Lehet, hogy ez valakinek nem tetszik, tény, hogy vannak ezzel problémák, de a trendek azt mutatják, hogy erre van igény.

Mikor?

A hírek szerint a forgatókönyv kész, a sorozatot már forgatják, ráadásul Magyarországon! A főszereplő Henry Cavill lesz, aki már több nagy sikerű, AAA kategóriás filmben bizonyított.

Így például feltűnt az Az acélemberben, Az U.N.C.L.E. emberében, Az igazság ligájában vagy a legutolsó Mission Impossible-filmben. Egyelőre még nem tiszta, hogy a Netflix mikor lép színre a sorozattal. Nyilván sok függ attól, hogy a riválisoknak mik a terveik, hogy a Trónok harcának milyen formában lesz vége, illetve természetesen, hogy mikor fejezik be a munkálatokat. Jelenleg azok a pletykák terjednek, hogy akár már jövőre elkezdhetik vetíteni a három éve készülő nagy költségvetésű Witcher tv-szériát.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!