Le fog esni az álla a világ legmeghökkentőbb műholdas fotóitól

A térképes szoftverek számára készült képeken egészen döbbenetes dolgok is láthatóak, összeszedtünk tucatnyi vicces, bizarr és felkavaró "látványosságot".

2001-ben jelent meg a Keyhole által fejlesztett Earth, az első olyan ingyenes szoftver, amelyen a Föld háromdimenziós modelljére mértékhelyes műholdképeket, légi felvételeket és térinformatikai adatokat vetítettek. Azaz magyarul a segítségével meg lehetett nézni azt, hogy mit és hogyan "látnak" a műholdak. Így például bárki kikereshette a saját házát, az iskoláját, munkahelyét, de azt is megtekintette, hogy hogyan fest a magasból a hely, ahova nyaralni megy, vagy ahova mindig is el szeretett volna jutni.

Az Earth hatalmas sikert aratott, és a Google 2004-ben fel is vásárolta, majd integrálta saját térképes alkalmazásába a Google Mapsbe. Rajtuk kívül azonban mások is láttak fantáziát ebben a megközelítésben, és így már vannak másoknak, például az Apple-nek, is olyan térképes szoftvereik, ahol megtalálható ez a szolgáltatás. A kezdeti időkhöz képest hatalmas a fejlődés, hiszen sokkal nagyobb felbontásúak már a képek, így sokkal részletesebb az, amit látunk. Többek között ennek is köszönhető, hogy ezeken a műholdas fotókon olykor egészen bizarr, nevetséges és meghökkentő részletek tűnnek fel. Olyan dolgok, amelyeket a "való világban" sosem vennénk észre, vagy sosem láthatnánk ilyen formában! Jöjjön tehát most egy ilyen témájú válogatás, amihez a képre kell kattintani, és azt garantáljuk, hogy le fog esni az álla!

Kattintson a képre a galériáért!

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!