Az iskolában bányászott kriptopénzt az igazgató

Sokallta a villanyszámlát, hát közpénzből működtette inkább a számítógépeit.

Az elmúlt hónapokban aránylag keveset lehetett hallani a kriptovaluták bányászatáról, ami részben annak tudható be, hogy nagyon számításigényessé vált a művelet, már jó ideje csak a jelentős tőkével rendelkezők képesek belevágni. A közelmúltban egy látszólag igen jól kereső kínai iskolaigazgató is látott fantáziát az üzletben, így vásárolt pár 10 ezer jüanos (400 ezer forintos) bányász számítógépet.

Sajnos az igazgató nem gondolta át a bányász számítógépek üzemeltetésének összes aspektusát, így sokként érte az óriási fogyasztásuk miatt az egekbe szökött villanyszámlája. Sebaj, azonnal rájött a probléma megoldására: átszállította a bányász számítógépeit az iskolájába, és

közpénzből fedezte az üzemeltetési költségüket.

Az igazgató a tavalyi és az idei nyár között összesen nyolc darab Ethereumot bányászó számítógépet hordott össze az iskolában, majd az igazgatóhelyettest is bevonta a magánakciójába, a beosztottja fedezte a kilencedik bányász számítógép árát.

Persze az iskola tanárainak elég gyorsan feltűnt a rengeteg ventilátor hangja, plusz idővel az iskola áramhálózata is egyre túlterheltebbé vált, az üzemzavarai több alkalommal már a tanítást is megzavarták. Emellett az iskola áramszámlája is gyanúsan kilőtt, bár az igazgató ezt sokáig a légkondicionáló berendezésekre és az elektromos fűtőeszközökre fogta.

Az elvárhatónak megfelelően októberben végre leleplezték az iskolaigazgató üzérkedését: a férfit elbocsátották, az igazgatóhelyettes pedig megrovásban részesült. A bányászó számítógépeket lefoglalták, elméletileg a velük megkeresett kriptovaluta egy részével együtt.

A becslések szerint a bányász számítógépek olyan 14 700 jüannal, körülbelül 600 ezer forinttal növelték az iskola áramszámláját, ami a körülményekhez képest egyébként nem tűnik túlságosan soknak.

