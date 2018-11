Digitális tánctanár a randikhoz

Ha valaki szeret táncolni, de nem jut el mindig a klubba, tánciskolába, diszkóba, vagy csak egyszerűen nem akar feltétlenül kimozdulni, annak sem kell búslakodnia. Vannak már ugyanis olyan szoftverek, amelyek segítségével otthon, a tévé előtt is rophat egyet. Persze joggal merülhet fel bárkiben, hogy ehhez miért kell konzol vagy számítógép, mikor a fotel vagy tükör előtt is lehet ugrabugrálni.

Ez igaz is, viszont ezek a berendezési tárgyak az említett szoftverekkel ellentétben nem tanítanak meg táncolni, nem mondják meg, hogy jól, helyesen csápoltunk-e a karjainkkal vagy topogtunk a lábainkkal.

Just Dance 2019

A Just Dance 2019 ellenben képes erre. A legjobb, ha egy kamerás egységünk van, amely a teljes testmozgást képes elemezni, de akkor sincs baj, ha ilyennel nem rendelkezik valaki, hiszen egy mozgásérzékelővel felszerelt okostelefon is megteszi. Ez utóbbit elég a kézbe fogni és utánozni a képernyőn feltűnő figura mozgását, illetve követni a felbukkanó szimbólumokat. Ha pedig ügyesen hadonászunk, akkor azt a gép bátorító üzenetekkel, illetve pontokkal honorálja.

Amennyiben sokat összegyűjtöttünk, akkor a kezdeti egyszerűbb feladatok után megnyílik az út bonyolultabb mozdulatsorok és újabb dalok világába. Egy idő után pedig már csak úgy teljesíthetőek a missziók, ha egyes táncrészleteket kívülről megtanulunk, és nem próbáljuk pusztán követni a képernyőn feltűnő figura instrukcióit. Természetesen létre kell hozni egy saját karaktert, amely így a táncikálások során folyamatosan fejlődik, az elért eredményeinket pedig a nagyvilággal is megoszthatjuk a különféle közösségi platformokon.

A játékmenet tehát elég egyszerű, nem bonyolítottak túl semmit, de ezzel nincs is gond!

Jó móka?

Igen, határozottan jó szórakozás mobillal a kézben mozogni a tévé előtt, ha pedig sikerül szerezni valamilyen kamerás szettet, akkor még nagyobb a mókafaktor. A kihívás nagy, hiszen bár kezdetben gyorsan haladunk, idővel kifejezetten nehézzé válnak a feladatok, amiken csak akkor juthatunk túl, ha tényleg tökéletes ütemben végezzük el a megfelelő mozdulatsorokat. Ez egyben azt is jelenti, hogy a Just Dance 2019 edzésre is tökéletesen alkalmas, hiszen egy 30-40 perces táncóra alaposan leizzasztja az embert. Ráadásul akár többen is lehet játszani, és így akár egy házibulit is képes feldobni.

Külön extra szolgáltatás, hogy ha rendelkezünk kamerás kiegészítővel, akkor a produkciónkat rögzíthetjük, és bárki számára elérhetővé tehetjük a programon belül. Azaz a világ összes többi Just Dance-felhasználója megnézheti, hogy hogyan táncolunk egy adott nótára.

Természetesen lehetőség van az egyes emberek követésére is, így ha valaki jól nyomja, akkor akár kis rajongótábort is toborozhat maga köré. Főleg, hogy a program azt is számon tartja, hogy egy héten egy adott dalnál ki érte el a legtöbb pontot, és ez az információ meg is jelenik minden egyes alkalommal, ha kiválasztunk egy nótát.

Grafika, hang

A grafika stílusos, jól néz ki, de azért extrém módon szépnek komoly túlzás lenne nevezni. Ennek viszont megvan az az előnye, hogy így a régebbi konzolokra is simán át tudták portolni a játékot, hiszen megjelent az ősöreg Nintendo Wii-re és Xbox 360-ra is. A hangok nagyon jók, a zeneszámok eredetiek, és megfelelő minőségben szólalnak is meg, szóval ez a rész is teljesen rendben van.

Értékelés

A Just Dance 2019 egy korrekt grafikával, jó zenékkel, remek irányítással és korrekt játékmenettel megáldott kis program. Aki szeret táncolgatni, esetleg egy kicsit fejlődni akar-e téren, vagy csak szimplán mozogna otthon, de unja a YouTube-fitneszt, annak bátran tudjuk ajánlani! Mint ahogyan annak is, aki otthonában vidám kompániában szereti eltölteni az időt, és ehhez esetleg egy új, eddig szokatlan szórakozási formát keres.

