Már iPhone-ról is könnyű OnePlus okostelefonra váltani

A OnePlus szeretné az Apple felhasználóit is elcsábítani, ezért iPhone-támogatással bővült a OnePlus Switch.

Vannak olyan felhasználók, akik azért várnak ki az új okostelefon vásárlásával, mert úgy vélik, hogy az adataik átvitele a régi készülékről túl problémás és időigényes feladat.

Egyes helyzetekben ez így lehet, de a OnePlus igyekszik zökkenőmentessé tenni a folyamatot. A OnePlus Switch app 2018 elején jelent meg, és bármelyik androidos eszközről képes áttölteni az adatokat egy új OnePlus készülékre.

Egy ideje elérhető a OnePlus 6T, a gyártó pedig az Apple felhasználói is szeretné elcsábítani. Ezért a OnePlus Switch app iPhone-támogatással újított. Az appot egyelőre tesztelik, de már ingyenesen letölthető. A Google Play Áruházból elérhető a OnePlus Switch for Android is.

Az app segítségével a névjegyek, a szöveges üzenetek, a fotók és más adatok is átvihetőek egy iPhone-ról a OnePlus készülékre.