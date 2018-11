Az LG is a kijelző mögé rejtené a szelfikamerát

Az összes nagyobb gyártó hasonlóan képzeli el a szenzorsávok nélküli jövőt.

Az idei évben a kijelzőbe belógó érzékelőszigetek jelentették a nagy slágert az okostelefonok piacán. Hamarosan kivágásokkal találkozunk ezek helyett, később, ha a technológia fejlődik, akkor pedig a képernyő mögé rejtik el a szelfikamerát a gyártók. Erről árulkodtak eddig a szivárgások, valamint a Samsung és a Huawei szabadalmai is. Most az LG legutóbbi szabadalma is előkerült, ami szintén száműzné a szenzorsávokat.

A holland LetsGoDigital olyan LG szabadalomra bukkant, amely a Samsung megoldásához hasonlóan kivág egy apró darabot a képernyőből a szelfikamerának. Jelenleg nem tudni, hogy bal vagy jobb oldalon, esetleg középen.

Az ovális forma miatt többen arra tippelnek, hogy az LG egyenesen két szelfikamerát rejtene a képernyőbe – erről adott hírt a megbízhatónak tartott Ice Universe is.

Minden bizonnyal az LG G8 ThinQ még nem hoz magával ilyen forradalmi dizájnt, a nagy áttörésekre valószínűleg tovább kell még várnunk. Az viszont biztos, hogy 2019-ben minden nagyobb gyártó megmutatja, hogyan képzeli el a keret nélküli kijelzők szenzorsávtól mentes jövőjét.