Gyönyörű külső, lenyűgöző kijelző, szupergyors működés, csodás, mesterséges intelligencia által támogatott kamera és gyorsan tölthető, erős akkumulátor. Ezekkel csábít a Huawei Mate 20 Pro, emellett olyan ínyencségeket is találunk benne, mint a kijelzőbe épített ujjlenyomat-olvasó vagy a 3D-arcfelismerés, ami jobban működik, mint az eddigi hasonló megoldások. A készülékben hiába keresünk zavaró hibát, félelmetesen közel áll a tökéleteshez.

A Mate 20 Pro formaterve sok helyről ismerős lehet, és nincs is ezzel semmi baj, a különböző formai elemeket vegyítve egy nagyon tetszetős okostelefont épített a Huawei. A fém keretre ráolvadó 3D-üveg, a szemet gyönyörködtető ívek harmóniában vannak a telefon méretével, formájával és a színekkel is. A nagy méret ellenére nem kényelmetlen használni, jól passzol a kézbe, bekapcsolt állapotban pedig az "álleesős" kijelző csak tovább javít az összképen. Vétek tokba tenni szerintem, de ebben most a gyártó sem segít, ugyanis nincs ezúttal hátlaptok a dobozban és fólia sem a telefonon. Eddig ez kedves gesztus volt, így én a magam részéről ezt nem tartom barátságos lépésnek, bár főleg amiatt, hogy az elmúlt években azért el voltak kényeztetve a Huawei vásárlói ilyen szempontból. Magyarországon morpho lila, éjfekete és viharkék színekben kapható a készülék, utóbbi úgynevezett hiperoptikás mintázatú hátlapot kapott, ez az üvegfelület elvileg kevésbé csúszik és jobban ellenáll az ujjlenyomatoknak. Globálisan a zöld színű telefon ilyen még, de ez nálunk nem kerül hivatalosan forgalomba. A nagy kedvenc a morpho lila lesz borítékolhatóan - ez a P20 Prónál még alkonyat lilaként szerepelt -, én a fekete verzióról pedig azt tudom elmondani, hogy roppant elegáns és sikkes, és bár uniszex, inkább férfiaknál tudom elképzelni.

A készülék kialakítása lehetővé tette, hogy IP68-as besorolást kapjon, vagyis víz- és porálló. A telefon hátlapja igazán egyedi a középen lévő kis kameraszigettel. Három kameraszenzor és egy vaku talált otthonra benne, elegáns és visszafogott megoldás ez, kevésbé otromba, csak picit emelkedik ki a hátlapból, nem úgy, mint például az iPhone X vagy XS - ehhez képest - hatalmas púpja oldalt. A telefon jobb oldalán a hangerő-szabályozók és a bekapcsoló gomb van, alul pedig mindkét oldalt egy-egy mikrofon, az egyik mellett szorosan a SIM-tálca, szóval itt érdemes odafigyelni, hogy az ember hova dugdossa a SIM-kiszedő tűt. Középen pedig egy USB-C csatlakozó foglal helyet. A hangszóró e mögött helyezkedik el, láthatatlanul. Ezt eleinte könnyű véletlenül befogni, de megszokjuk hamar. Ez a lenti egység felelős a basszusért és a hangerőért, a kijelző bevágásán lévő kis szenzorszigeten lévő pedig a magasabb frekvenciáért.

Gyönyörű színek, részletgazdag megjelenítés

Az OLED-technológiával készült 6,39 hüvelykes kijelző ünnep a szemnek. A színvisszaadás és a fényerő kitűnő, normál és élénk színmódot is választhatunk, és a színhőmérsékletet is kalibrálhatjuk, ha ehhez lenne kedvünk, sőt a felbontást is lejjebb vehetjük a legmagasabb 3120x1440-es WQHD+-ról, nyilván a két másik opciót főleg akkor akarná használni az ember, ha valami miatt már nagyon alacsony lenne a telefon töltöttsége, ilyenbe viszont ezzel a készülékkel nem nagyon fogunk belefutni. Beállíthatjuk, hogy a környezethez alkalmazkodjon a kijelző, és szemkímélő funkció is van éjszakai olvasáshoz.

A gyönyörű képernyőt persze felül megzavarja a notch, vagyis a bevágás, de mivel ez a jelenlegi csúcstelefonoknál már teljesen elterjedt, ezért külön nem fogok dühöngeni emiatt, ráadásul, akit nagyon zavar, kvázi kikapcsolhatja, vagyis csak a különböző értesítések és állapotjelzések jelennek majd meg fekete felületen, ahogy ez már a P20 Prónál is elérhető volt. Rég volt a kezemben olyan mobil, amelynek a kijelzőjét napsütésben olyan jól lehetetett olvasni, mint a Mate 20 Próét, a Gorilla Glass védelem pedig jól teszi a dolgát, a fólia nélkül használt megjelenítőn nincsenek apró hajszálkarcok sem. Igaz, mikroszkópot nem használtam a felkutatásukhoz. A megjelenés utáni pár hétben elterjedt, hogy egyes készülékeken bizonyos körülmények között (sötétben, alacsony fényerőn, stb.) zöldes foltok jelenhetnek meg. Az ilyen megjelenés utáni "ügyek" nem meglepőek egyik csúcskészüléknél sem az iPhone 4 legendás antennagate-je óta, általában az idő dönti csak el, mennyire valós és elterjedt a probléma, a Huawei a hibás kijelzős készülékek ügyét úgyis rendezni fogja, én a magam tesztpéldányán sehogyan sem találtam semmilyen problémát a kijelzőn, pedig higgyék el, mindent megtettem, hogy reprodukáljam a jelenséget. A telefon tűéles kijelzője a piac legjobbjai között van, filmet nézni, játszani, olvasni, böngészni, videohívásokat intézni egyaránt tökéletes élmény rajta. Nem találunk ennél jobbat a mezőnyben.

Ez tényleg mindenre képes, és nagyon gyorsan

A Huawei Mate-szériája mindig is a teljesítményről szólt, nincs ez másképpen most sem. A Kirin 980-as processzor a legerősebb az androidos mezőnyben, a hozzá tartozó grafikus gyorsítóval pedig igazi vadállat lett a telefon normál állapotban is, ezt megfejelve pedig még egy teljesítmény mód is került a telefonba, amivel ugyan jobban zabálja az aksiidőt, viszont még elképesztőbb ereje lesz a készüléknek. De a személyes tapasztalatom az, hogy felesleges bekapcsolni. Egyszerűen nem volt olyan feladatat, amivel pici röccenést is ki tudtam volna hozni a készülékből, a legújabb játékokkal (pl. Asphalt 9) sem, és nem is melegedett a telefon, vagyis a csúcskijelzőhöz csúcsteljesítmény párosul, ez a kombináció pedig így megkerülhetetlenné teszi a 6 gigabájtnyi RAM-mal és 128 gigabájtnyi tárhellyel Magyarországra érkezett Mate 20 Prót, ha az ember a legjobb elérhető okostelefont keresi, a teljesítménye pedig még azokkal a zászlóshajókkal is felveszi majd a versenyt, amelyek 2019-ben érkeznek majd, a február végi, barcelonai Mobile World Congress környékén.

A Huawei saját Android-felülete, az EMUI mostanra érett be igazán, jól konfigurálható és villámgyors, aki eddig idegenkedett a Huawei telefonjaitól, annak érdemes tennie még egy próbát, a 9-es Androiddal már igazi szerelemházasságot kötött a felület, nem mintha az elmúlt években túl sok tányércsapkodás lett volna köztük, de mégis úgy tűnik, hogy most folyamatos mézeshetek jöhetnek. Minden alkalmazás szempillantás alatt elindul, minden munkafolyamat simán zajlik, rettentően gördülékenynek tűnik a használat. Ha pedig a 128 gigabájtnyi tárhely kevésnek bizonyul, akkor a Huawei felhőszolgáltatása (és persze más hasonló szolgáltatások) mellett memóriakártyával is bővíthetjük a helyet, ez viszont trükkösebb lesz, mint eddig. A SIM-tálcán ugyanis a nanoSIM mellett a másodlagos SIM helyén egy újfajta, nano méretű memóriakártyát tehetünk a készülékbe. A Huawei abban bízik, hogy ez új szabvány lehet majd, ám egyelőre nyilván nehezebb ügy beszerezni egy ilyet, mint az eddig használt SD-kártyákat. A HuaweiBlog viszont arról írt, hogy már Magyarországon is megjelent a Mate 20 Prónál alkalmazható memória, a Huawei NM Card, nagyjából 20 ezer forintért. Nem biztos, hogy teljes üdvrivalgás kíséri majd ezt az újítást, lássuk be.

Nem kell másik kamera

A már említett kameraszigeten - amelyet ezúttal is a Leicával fejlesztettek - egy 40 MP-es színekért és részletekért felelős főkamera mellett egy 20 MP-es ultraszéles látószögű és 8 MP-es teleobjektív kameraszenzor található, utóbbi a távolabbi témákhoz. Vagyis eltűnt a monokróm szenzor, ennek a szerepét a 40 MP-es látja el. A gyakorlatban a legtöbb helyzetben színekben és részletekben gazdag fotókat kapunk, a háromszoros zoom mellett semmilyen romlás nincs a képen, az ötszörös zoomnál már valamennyire észlelhető a minőségcsökkenés, de egy Facebook- vagy Instagram-poszthoz még így is tökéletesen megfelelő. Ugyanitt - a álló helyzetben a kijelző jobb oldalán, fekvőben alul lévő kis ikonon - érhető el az ultraszéles látószög is, amivel sokkal több minden fér el egy fotón, mint eddig. Picit persze torzít értelemszerűen, ez főleg az emberi alakoknál látszódik igazán, de egyébként rettentően szórakoztató a használata. (A módok közötti váltás annyira nem kényelmes, de ez inkább szőrszálhasogatás.) Én pont egy amerikai út előtt jutottam hozzá a tesztkészülékhez, és döbbenetes volt látni, hogy más telefonokhoz képest mennyivel egyszerűbben és könnyebben férnek el a hatalmas felhőkarcolók a fotókon. A galériánkban erről meg is bizonyosodhatnak:

A mesterséges intelligencia már 1500 témát és 25 kategóriát tud felismerni a Huawei hivatalos tájékoztatása szerint (a P20-nál ez 500/19 volt), ráadásul az új Kirin 980 chipsetnek köszönhetően 120 százalékkal javult a képfelismerő tulajdonsága a rendszernek. Vagyis, ha bekapcsoljuk a funkciót, a rendszer fel fogja ismerni, hogy éppen mit lát, és a - szerinte - megfelelő beállításokkal készíti el a képet. Egy átlagos felhasználónak ezek legtöbbször jól jönnek, bár például az ételfotóknál még mindig túlszaturál picit a rendszer, de ez is javult valamelyest. Összességében viszont gyorsan készíthetünk csodás fotókat. Az éjszakai mód a P20 Prónál megismert nagyon magas minőséget hozzá, a kamera gyakorlatilag jobban lát nálunk rossz fényviszonyok között, és remek képeket készít. A videós képességek terén is nagyot lépett előre a Huawei, különféle szűrők mellett például felismeri az embereket a felvételeken, a hátteret pedig szürkévé teszi, vagy például folyamatosan fókuszban tud tartani mozgó pontokat, például egy kutyát vagy egy izgő-mozgó kisgyereket. A kamera HiVision funkciójával emellett információkat kaphatunk arról, ami a szenzor előtt van, tárgyakról, műalkotásokról vagy éppen az előttünk lévő étel kalóriatartalmáról, ami sokszor meglepően jól működik bonyolultnak hitt ételeknél, máskor meg nem ismeri fel a citromot vagy az almát.

Villámgyors töltés, hosszú aksiidő

A Mate 9 óta a széria telefonjai híresek a bikaerős akkumulátorról, nincs ez másképpen most sem. Azoknak, akik kora délután már elkezdenek azon gondolkodni, hogy mikor töltsék majd fel az amúgy csodás és persze méregdrága okostelefonjaikat, szinte álomszerű lehet, hogy a Mate 20 Prót elég csak minden második nap tölteni. Persze ha az ember rengeteget használja, akkor azért a napi egy töltésre szükség lesz, de olyan garantáltan soha nem fordul majd elő senkivel, hogy bármikor is cserben hagyná a készülék. A nulláról fél óra alatt 70 százalékra feltölti a készülék mellé gyárilag csomagolt gyorstöltő a 4200 mAh-s akkumulátort, szóval maga a töltés folyamata sem egy hosszú menet, és közben nem tapasztaltam melegedést sem. A gyorstöltési technológiát egyébként a TÜV Rheinland hitelesítette, vagyis garantáltan biztonságos.

A telefon alkalmas a vezeték nélküli töltésre, sőt, egyedülálló módon a visszatöltésre is, vagyis ha egy barátunk telefonja éppen lemerül, és szintén tölthető így, segíthetünk neki. Természetesen túl nagy löketre ne számítsunk így mondjuk egy negyedórás szeánsz alatt, de vészhelyzetben pont jól jöhet, hogy hordozható, vezeték nélküli töltőként funkcionál az okostelefonunk.

Kijelzőbe épített ujjlenyomat-olvasó, 3D-arcfelismerés

A Huawei Mate 20 Pro az első, széles körben, így például a magyar közönség számára is elérhető okostelefon, amely kijelzőbe épített ujjlenyomat-olvasó szenzorral kerül piacra. A tavaszi P20 Pro telefonban anno kissé zavart az előlap aljára betolt fizikai szenzor (miközben felül bevágás is van), ezt a "hibát" most kiküszöbölte a gyártó egy kétségkívül izgalmas, de az elején tanulásra késztető, újfajta biometrikus azonosítóval. A szenzor az eddigi megszokottakhoz képest értelemszerűen nem tapintható ki, és eleinte furcsa lesz a 2013 óta megszokott megoldásokhoz képest. Elég az ujjunkat az alsó harmadban lévő érzékelő felé tenni, és felvillan az ikon, ezt pedig határozottan meg kell nyomni, és már be is engedett a telefon. Az első hét hétben nem leszünk mindig eredményesek, tényleg hozzá kell szokni az új módszerhez, de utána már pompásan működik majd, és végre nem foglalja el a helyet se az előlapon, se a hátlapon a szenzor. Sokkal elegánsabb megoldás így, és persze modernebb is, de abban is biztos vagyok, hogy a következő években még gyorsabb lesz a folyamat a fejlődő technológia, meg persze a megszokás miatt is.

Más kérdés, hogy a 3D-arcazonosítás, amely a másik biometrikus azonosító, amelyet a telefon felajánl, egész egyszerűen annyira tökéletesen működik, amilyet még nem láttunk a mobilpiacon, mióta tavaly megjelent a funkció. Általában nincs időnk tesztelni az ujjlenyomat-érzékelést, mert addigra már be is engedett a telefon. Teljes sötétségben is működik a funkció, tényleg zseniális, és akkor is működik, ha oldalra fordítva tartjuk a telefont. Ha valami megzavarhatja, az például a túl erős napsütés lehet, de a tapasztalatom az, hogy az esetek 95%-ban működik. A különböző applikációk (például banki appok) feltételezhetően továbbra is a biztonságosabbnak ítélt ujjlenyomatos módszert fogják kérni. Én ezt saját bankom appjával tudtam tesztelni, tökéletesen együtt tudott működni a kijelzőbe épített szenzorral, nem kért helyette PIN-kódot, vagyis érzékelte az újfajta megoldást, ebből nem volt gond.

Közel a tökéleteshez

A Huawei az elmúlt öt évben amellett, hogy a második legnagyobb mobilgyártó lett, megelőzve az Apple-t, szélsebesen kapaszkodott fel az okostelefonok prémiumkategóriájában, ahol azok a termékek sorakoznak, amelyekkel a cégek azonosítani szeretnék magukat a nagyközönség előtt. Vagyis, amelyekben minden tudás és újítás megvan, amelyet a gyártó az adott pillanatban képes prezentálni, illetve időszerűnek tartja ezt. Eleinte még az árral vették fel igazán a versenyt a többiekkel, aztán ahogy telt az idő, ez egyre kevésbé lett jellemző, az alacsonyan tartott ár szerepét átvette az innováció. A cég a közelmúltban már több olyan csúcskészüléket is bemutatott, amely komoly visszhangot kapott és nagy sikert ért el, folyamatosan a csúcsközelben voltak. A tavalyi Mate 10 Pro egy kiemelkedő készülék volt, az idei év elején bemutatott P20 Pro pedig már a csúcsokat ostromolta. A szokásos őszi Mate-széria idei legerősebb képviselője viszont már tényleg nem kapaszkodik sehova, sőt, egy csapásra elkezdte az utat mutatni a többieknek.

Most először teljes nyugalommal és százszázalékos biztonsággal kijelenthető: mindent figyelembe véve a Huawei Mate 20 Pro a legjobb okostelefon a piacon jelenleg. Az újfajta memóriakártya vagy a töltőcsatlakozó mögé rejtett hangszóró (ha bedugjuk a kábelt, akkor értelemszerűen veszítünk a hangerőből) tűnhet talán elsősre furcsaságnak, ahogy most még azt sem tudhatjuk, mennyire gyorsan érkeznek majd az Android frissítései a telefonra. Ezek csak szőrszálhasogatások, ahogy abban is biztos vagyok, hogy a különböző problémákra is - mint a fentebb említett jelenség a kijelzőn - gyors és megnyugtató választ ad majd a Huawei. A gyönyörű külső és a bivalyerős belső mellett egyedülállóak a készülék fotós képességei, és az akkumulátor teljesítménye is lenyűgöző. Az olyan extrák, mint a szupergyors töltés, a kijelzőbe épített ujjlenyomat-szenzor, a 3D-arcfelismerés, a vezeték nélküli töltés oda-vissza vagy a fotózást és videózást még hatékonyabban segítő mesterséges intelligencia pedig tovább erősítik a telefon prémium jellegét. Nehéz lenne nem ajánlani, ha valaki a legjobbat keresi.