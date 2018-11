Felvásárolt két híres játékfejlesztőt a Microsoft

Készül a konzolháború következő fázisára a vállalat.

Most már nyugodtan kijelenthető, hogy a PlayStation 4 vs. Xbox One konzolháborút az előbbi nyerte, hiszen világszerte körülbelül kétszer annyi fogyott belőle, ráadásul sokkal több emlékezetes és exkluzív játékot kaptak a Sony konzoljára szavazott gamerek. Egy ideje nyilvánvaló, hogy a Microsoft készül a nagy revansra, ennek keretében pedig sorra vásárolja fel a sikeres játékfejlesztő cégeket, hogy exkluzív (vagy legalábbis a PlayStationre nem elérhető) címeket fejlesszenek a következő generációs konzoljára.

Az év elején a vállalatnak még csak három saját fejlesztőstúdiója volt, a Compulsion Games, a Playground Games és az Undead Labs, ám a nyáron a cég felvásárolta a Hellblade: Senua's Sacrifice-szal befutott Ninja Theory-t.

Ez csak a kezdet volt, a hétvégén az Xbox-üzletág vezetője közölte, hogy az Obsidian Entertainment és inXile Entertainment is csatlakozott a saját tulajdonú stúdióinak a táborához.

Mindkét vállalat a kiemelkedő szerepjátékairól ismert, az Obsidian nevéhez például a Neverwinter Nights 2, a Fallout: New Vegas, a South Park: The Stick of Truth és a Pillars ef Eternity fűződik, míg az InXile-nek többek közt a The Bard's Tale-t és a Wasteland 2-t köszönhetik a játékosok.

Az utóbbi tisztázta, hogy a közösségi finanszírozású, a tervek szerint valamikor a jövő év végén elérhetővé váló Wasteland 3 fejlesztését nem befolyásolja az akvizíció.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!