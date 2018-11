Eltűnhetnek a notchok a mobilokról

Új módon rejtenék el az előlapi kamerát a gyártók.

Egyre inkább úgy tűnik, hogy az elmúlt évben a semmiből előbukkant notchok csak átmeneti jelenségek lehetnek az okostelefonokon, a gyártók már dolgoznak a mobiljaik előlapját szinte teljesen beborító érintőkijelzők szenzorszigeteinek az eltüntetésén.

Az előlapi kamerákat és az egyéb érzékelőket persze muszáj valahova tenni, azonban ezek a notchok helyett beépülhetnek magukba az érintőkijelzőkbe.

A legnagyobb kihívást az előlapi kamera eltüntetése jelenti, hiszen egy fizikailag nagy méretű érzékelőről van szó, ráadásul az elrejtése nem mehet a fotók minőségének a rovására.

Az elmúlt hónapokban érkezett pletykák alapján a Samsung, az LG, a Huawei és az Oppo is foglalkozik a kamera elrejtésével, a koncepciójuk pedig alapvetően egyszerű:

„kifúrják" az érintőkijelzőt, és beleteszik a kamerát a furatba.

A napokban valójában már hivatalossá is vált az első olyan Samsung AMOLED érintőkijelző, amelyik hivatalosan is támogatja ezt a megoldást, az Infinity-O panellel szerelt első mobilok már jövőre piacra kerülhetnek. Emellett a LetsGoDigital most előhalászott egy szabadalmat, ami alapján az Apple is aktívan érdeklődik a kijelzőfuratos előlapi kamera iránt.

Minden jel arra mutat, hogy ez lehet a következő évek egyik látványos trendje a mobilpiacon.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!