780 ezerbe kerül a Samsung flipes mobilja

Snapdragon 845 dolgozik a különleges készülékben.

Az okostelefonos híreket követők valószínűleg hallottak már róla, hogy Ázsiában továbbra is nagy tiszteletnek örvend a flipes formaterv, így többek a Samsung is minden évben készít egy ilyen mobilt, a különleges W-szériájával specifikusan a tehetős ügyfeleket veszi célba. A hétvégén bemutatkozott a család idei tagja, a szokásosnak megfelelően a Samsung W2019 is csak a China Unicom szolgáltatónál lesz kapható. Már előrendelhető, a kezdőára 18 999 jüan, azaz 780 ezer forint.

A fenti összegért cserébe természetesen mindenből a legjobb jár, bár a telefonban lévő AMOLED érintőkijelzők a formaterv miatt csak 4,2 hüvelykesek és 1920×1080 pixelesek. Az előlapi kamera 8 megapixeles, a hátlapi dupla kamerás rendszert pedig két 12 megapixeles kamera alkotja; a fő szenzor képes f/1.5 és f/2.4 rekesznyílások között váltogatni, a társa pedig 2× optikai nagyításra képes.

A flipes mobil további érdekesebb tulajdonságai közül kiemelhető a Qualcomm Snapdragon 845 lapkakészlet, a 6 GB memória, a modelltől függően 128 GB vagy 256 GB háttértár, továbbá a 3070 milliamperes akku. Szabványos hangcsatlakozó nincs a készüléken, de az ujjlenyomat-olvasót persze nem spórolták le róla. Gyárilag Android 8.1-gyel kerül piacra.

