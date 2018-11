November 17-18-án ismét lesz PlayIT Show, ami a régió legnagyobb gamer- és IT rendezvénye. Ez alkalommal minden eddiginél változatosabb és színvonalasabb programmal várják az érdeklődőket, a legfiatalabbaktól a legidősebbekig.

A rajongók már a PlayIT-et megelőző napokban sem maradnak program nélkül, hiszen november 13-án rajtol a PlayIT Ház, ahol az ország legismertebb videósai vetélkednek egymással. A reggeltől estig élőben közvetített eseménynek a Hungexpó ad otthont, így a nézők nemcsak a vicces játékokba és a youtuberek párharcaiba nyerhetnek betekintést, hanem a PlayIT kulisszái mögé is bekukkanthatnak, és napról napra figyelemmel követhetik, hogyan épülnek kedvenc színpadaik.

Az e-sport évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend, és a PlayIT-en megrendezett bajnokságok eddig is a legnagyobb hazai tornák közé tartoztak, ezúttal azonban valami egészen új kezdeténél lehetnek ott azok, akik kilátogatnak a rendezvényre. A PlayIT ad otthont ugyanis a Magyar Nemzeti E-sport Bajnokság első ligáit felvezető osztályozó kupák döntőinek, ahol az ország legjobb csapatai és játékosai mérkőznek meg egymással a legismertebb játékokban. A tét most sem kicsi, hiszen a Counter-Strike bajnok például kvalifikálja magát az ESL Bukarestre, ahol 50 ezer dollár a tét.

Persze nemcsak a profi e-sportolók találják meg a saját szórakozásukat a PlayIT-en, hanem a feltörekvő tehetségek is kibontakozhatnak. A GameStar E-sport Alkalmassági Tesztlabor például tökéletes lehetőséget biztosít, hogy a vállalkozó szelleműek próbára tegyék a reakcióidejüket, szem-kéz koordinációjukat, helyzetfelismerő képességüket, ráadásul nem csak videojátékokban.

Ahogy az e-sport, úgy a cosplay is nagyon régóta szerves része a PlayIT-nek, a jelmezesek pedig ismét lehetőséget kapnak, hogy megmutassák alkotásaikat. A nagyszabású cosplay verseny mellett a Cosplay Village megannyi izgalmas programmal, bemutatókkal, workshopokkal várja az érdeklődőket, és természetesen a legnagyobb hazai klubok is képviseltetik magukat. Ha mindez nem lenne elég, a PlayIT-en kerül megrendezésre a CICAF 2019 selejtezője, ahol a legjobb páros meghívást kap a Kínában megrendezésre kerülő China Cosplay Super Show-ra.

Természetesen sztárvendégekkel is erősít a PlayIT, méghozzá olyanokkal, akiket egyébként eddig szinte csak jelmezben láthatott a nagyérdemű. A Trónok harca-sorozat Éjkirályával és a Harry Potter-mozik egyik sztárjával szombaton találkozhatnak a rajongók egy közös fotó vagy autogram erejéig, vagy beülhetnek néhány izgalmas előadásra, ahol a színészek mesélnek majd nem mindennapi munkájukról.

Előadásokra nemcsak itt, hanem a Nagyszínpadon is lehet számítani, ahol egész hétvégén váltják egymást a meghívott vendégek, de természetesen nem maradnak el a megszokott versenyek, vetélkedők, bemutatók, és a jól bejáratott kvízek sem, ahogy attól sem kell tartani, hogy bárki üres kézzel távozik majd a színpadról. Itt kerül sor a PlayIT Ház döntőseinek végső megmérettetésére is. A színpadi programot mindkét nap egy-egy különleges koncert zárja.

A zenerajongóknak ráadásul nem is kell beérniük ennyivel, hiszen a szombati napot egy fergeteges buli zárja. A PlayIT átadja a terepet az ország egyik legnépszerűbb bandájának, akik egy egész estés koncerttel készülnek. A Wellhello most először lép majd fel az új felállással, így egy igazi csemegére számíthatnak a rajongók.

A nagy sikerre való tekintettel a társasjátékok megszállottjait most minden eddiginél több program várja a PlayIT-en. A hazai társasjátékos élet legfontosabb szereplői, kiadók, forgalmazók és társasjátékos klubok is képviseltetik magukat a társasjátékos zónában, így nemcsak megvenni, de kipróbálni is ki lehet az összes izgalmas alkotást. Sőt, fejlesztők is kilátogatnak saját játékaikkal, így az érdeklődők megjelenés előtt álló prototípusokat is szemügyre vehetnek, így beláthatnak egy kicsit a játékfejlesztés kulisszái mögé.

Az év során felgyülemlett feszültséget aztán mindenki levezetheti a Rage Roomban, ahol egykor szebb napokat látott, nem működő számítástechnikai eszközök várják, hogy végleg leselejtezzék őket. Ehhez mindenki kap egy baseballütőt, meg persze védőfelszerelést, aztán kezdődhet is a pusztítás. A porrá zúzott hardverek helyes megsemmisítéséről valamint az elektronikai hulladékok újrahasznosításáról a helyszínen a Jövő Öko-Nemzedéke Alapítvány tart majd előadást.

És hogy mit csinálnak a szülők mindaddig, amíg gyermekük ezt a rengeteg programot kipróbálja?

A Generali Szülőmegőrzőben egész hétvégén érdekfeszítő programokkal és előadásokkal készülnek a meghívott szakértők, pszichológusok és szociológusok. Olyan témák lesznek terítéken, mint a játékfüggőség, a videojátékok jótékony hatásai, a cyberbullying, vagy épp a biztonságos internethasználat, de szórakoztató előadások, stand up comedy, valamint ingyen kávé és tea is várja a megfáradt szülőket.