Durva terepre szánt laptopok a Delltől

Nyugodtan megcsapkodhatóak, ha lefagy rajtuk a Windows.

A világ legkeményebb munkáihoz a legkeményebb kiképzést is bíró van laptopokra van szükség. A Dell ezen gondolat mentén fejlesztette és büszkén mutatja be a Rugged notebookok új generációját, a Latitude 7424 Rugged Extreme, valamint a Dell Latitude 5424 és 5420 Rugged gépeket. A gyáraktól a segélyhívó szolgálatokig és a raktári munkától a nyílt tengeren működő olajfúró tornyokig a felhasználóknak megbízhatóságra, csatlakoztathatóságra és napi 24 órás teljesítményre van szükségük.

Megbízhatóság 24/7

A Rugged gépek egyik legkeményebb felhasználója a National Geographicnak dolgozó felfedező és úttörő hegymászó, Mike Libecki. Több mint 80 expedíciót tudhat maga mögött, amelyek során olyan helyeken is járt, ahol ember addig még soha. Mike korábbi, perui, francia-polinéziai, grönlandi, nepáli és indiai útjaihoz hasonlóan a Dell Rugged legutóbbi, kínai utazására is vele tartott – sőt, abban is segített, hogy a felfedező hazatérhessen.

A Rugged rendszerek tudatosan strapabíróra tervezett gépek, amelyeket a legvégső határokig tesztelnek, hogy kompromisszumok nélküli teljesítményt nyújthassanak azoknak az extrém ügyfeleknek, mint amilyen Mike, vagy például a McLaren.

Dupla akkumulátor

Az ütésállóság már alapkövetelmény, az extrém környezeti viszonyokkal szembeni ellenállás pedig önmagában nem elegendő. A legkeményebb munkát végző felhasználók a jobb felhasználói élményt és a nagyobb teljesítményt is elvárják a Dell Rugged PC-ktől. Éppen ezért ezek a notebookok bel- és kültérben, esőben és napfényben is tökéletesen látható, nagyobb fényerejű (1000 nit fénysűrűségű), élesebb, nagy felbontású, gazdag színtartománnyal rendelkező kijelzőket kaptak.

A Rugged termékek használói továbbá megállás nélkül dolgozhatnak az intuitív, üzem közben is cserélhető, dupla akkumulátoroknak köszönhetően, amelyek együtt több mint 14 órán keresztül kitartanak.

A kiváló adatsűrűségű tárolás érdekében a 7424-es és 5424-es modellek opcionális Blu-Ray-íróval is rendelhetők – amennyiben szükségesek az optikai meghajtók az adatok biztonsági mentésére és külső tárolására. A kevesebb lemez kevesebb munkával jár, így akiknek a könnyebb hordozhatóság a szempont, az új 5420-as modell az optimális választás, amely 22 százalékkal könnyebb és vékonyabb, így a Dell klasszikus, strapabíró sokoldalúsága mellett könnyebben használható.

Minden új Rugged notebook továbbfejlesztett biztonsági funkciókkal rendelkezik és gyorsabb bejelentkezést biztosít a Windows Hello arcfelismeréssel. Ezen túl a négymagos Intel processzorok legújabb generációja, a mobil munkaállomásokba szánt AMD grafikus chipek, a választható hatalmas tárhely, valamint a minden körülmények között megfelelő hűtést biztosító új, erőteljes aktív hűtési megoldás jelentősen nagyobb teljesítményt nyújt.

A zökkenőmentes csatlakoztathatóság elengedhetetlenül fontos, ezért az új gépek következő generációs, 16-os kategóriájú 4G/LTE támogatással is rendelhetők. A Dell Rugged család opcionálisan a Band 14 sávhoz is csatlakozhat, így a sürgősségi és segélyhívó egységek is biztosan számíthatnak a rendszer ezen képességére.

