Már Radeon Vegákkal is kérhető a MacBook Pro

Jóval gyorsabbak az alapértelmezett Radeon Pro 560X-nél.

A legújabb Mac Mini és MacBook Air termékek bejelentésekor az Apple közölte, hogy hamarosan az eddiginél erősebb grafikus vezérlőkkel is elérhető lesz a 15 hüvelykes, 2.6 GHz-es Intel Core i7 processzorral szerelt MacBook Pro laptopja. A hamarosan alatt most szerdát értett a cég, így az ügyfelek felárért cserébe már Radeon Pro Vega 16 és Radeon Pro Vega 20 vezérlőket is kérhetnek a Radeon Pro 560X helyett.

A grafikus vezérlők a Polaris helyett már a Vega architektúrára épülnek, ami némileg hatékonyabb az elődjénél. A dedikált videomemória mennyisége az új Radeonok esetében is maradt 4 GB, azonban GDDR5 helyett sokkal nagyobb sávszélességű, ráadásul kisebb fogyasztású HBM2 típust használnak.

Az Apple szerint az új grafikus vezérlők számottevően nagyobb teljesítményűek az eddigi Radeonnál, a Vega 20 egyes esetekben akár 60 százalékkal is gyorsabbnak bizonyulhat a Radeon Pro 560X-nél.

Persze nem játékra szánták a videovezérlőket, hanem a hardveres GPU-gyorsítást használó szoftverek, például a videovágó és videokonvertáló programok működésének a felturbózására. A gamereknek eddig sem volt jó választás a MacBook Pro, és most sem lett az.

A videovezérlőket fogadni képes MacBook Pro modell kezdőára bruttó 1 millió 59 ezer forint, de ebben még a Radeon Pro 560X dolgozik, az új videovezérlők csak opciók.

A Radeon Pro Vega 16 felára 91 ezer forint, a Radeon Pro Vega 20 modellé pedig 127 ezer forint.

