Most a szöveges üzenetek tűnnek el a Google okostelefonjairól

Egyes modelleknek a kijelzője is villog - sorozatos hibákkal vannak tele a Google okostelefonjai.

A Google Pixel 3 és Pixel 3 XL okostelefonjai a nagyszerű mobilfotózás mellett elméletileg a legjobb szoftveres minőségről és használati élményről szólnak. A gyakorlatban idén is állandó hibákkal szenvednek a felhasználók. A készülékek hangszórójával, vezeték nélküli töltésével és memóriakezelésével is problémák vannak, ráadásul a nagyobb modellre extra virtuális szenzorsáv is nőtt.

A Pixel 3 legutóbbi biztonsági javítása óta pedig tele van a Reddit olyan visszajelzésekkel, amelyek szerint már a szöveges üzenetek is eltűnnek a Pixel 3-ról. Volt, aki az üzeneteinek csak egy részét veszítette el, mást 2 évre visszamenőleg mindentől megszabadított a Google okostelefonja. A frissítések újratelepítésével és törlésével, sőt, a Google segítségével sem sikerült az üzeneteket visszaszerezni. Egyelőre nem ismert a hiba oka, de érdemes mindenkinek mentéseket készítenie.

További kellemetlenség, hogy egyes modelleknél már a kijelző is villódzik, alkalmanként és véletlenszerűen. Ez a hiba szoftveresen nem javítható, csak készülékcserével.