Láthatatlan kristályok teszik naggyá a csúcstévéket

Az elmúlt években az OLED képalkotási eljárás nagyon komoly népszerűséget szerzett az televíziós iparágban. Rengeteg gyártó kínálatában megtalálhatóak az ilyen készülékek, viszont az is tény, hogy vannak nagy cégek, amelyek még nem bíznak a technológiában, és helyette inkább a kvantumpontos QLED-re építenek.

Közéjük tartozik a tíz éve piacvezető Samsung, és világ harmadik legnagyobb kijelzőgyártója, a TCL konszern is, tehát igazi gigászok nem bíznak e megoldásban. De miért alakult így? Mi a bajuk az OLED-del? Egyáltalán mi az a QLED, és milyen előnyei lehetnek? Ennek jártunk utána!

Kvantumpontok

A QLED, azaz "Quantum LED" technológia szívét-lelkét az emberi szem számára láthatatlan, mindössze pár nanométer átmérőjű kis kristályok jelentik. Ezek az úgynevezett kvantumpontok speciális, szupertitkos összetételű anyagból készültek, és különleges tulajdonságuk, hogy bizonyos méret esetén a rajtuk áthaladó fény tulajdonságait, például a hullámhosszát megváltoztatják, és fel is erősíthetik azt. Ezt használják ki a kijelző- és tévégyártók.

Jelenleg csak a Samsung forgalmaz hivatalosan Magyarországon ilyen televíziót, így számunkra értelemszerűen elsősorban az lehet érdekes, hogy ők hogyan alkalmazzák ezeket a minikristályokat. Nos, kezdjük azzal, hogy kék színű háttérvilágítást használnak, mert ez, ellentétben a fehérrel, nem sárgul be az évek során. A LED-ek és a folyadékkristályokat, illetve színszűrőket tartalmazó réteg közé a panelben beiktatnak egy rendkívül vékony filmréteget, amely irgalmatlan mennyiségű ilyen kvantumpontot, azaz nanoméretű kristályt tartalmaz. Ezek a kéket a tulajdonságok megváltoztatásával rendkívül széles spektrumú, igen tiszta, anomáliáktól és szennyeződésektől mentes fehér fénnyé változtatják. Tehát a QLED televíziók továbbra is a már korábban megismert LED háttérvilágítású LCD működési elvére épülnek, amelyben a kvantumpontok tulajdonképpen abban játszanak nagy szerepet, hogy a képalkotás alapjai kifogástalan minőségűek legyenek. Emellett az sem utolsó szempont, hogy

felerősítik a LED-ek által kibocsátott fény erejét, ami azt jelenti, hogy így egyrészt nagyobb maximális fényerő érhető el, másrészt pedig ugyanakkora fényerőhöz kevesebb energia kell, mint korábban.

Azt egyébként fontos megjegyezni, hogy régebben ugyan használtak kadmiumot a kvantumpontok előállításához, de 2016-ban megváltoztatták az ötvözetet, így az idei és a tavalyi televíziók kristályai már nem tartalmaznak veszélyes anyagot.

Előnyök és hátrányok

Bár a QLED televíziók a nagy rivális OLED-ekkel szemben nem képesek a tökéletes, 0 nit fényerejű fekete, és ezáltal a végtelen valós kontrasztarány megteremtésére. Viszont ma már ott tartunk, hogy a QLED-ek "feketéje" is igen mély, a valós kontrasztarányuk pedig elérheti akár a 7500:1 értéket is, ami a régebbi LED LCD modelleknél még elképzelhetetlen volt. A betekintési szög tekintetében is sikerült előrelépést elérni. A korábban megszokotthoz képest a mai kvantumpontos tévéknél csak akkor tapasztalható a szaturációcsökkenés, a színek igen enyhe fakulása, amennyiben valaki rendkívül tág szögből, kényelmetlenül kiszorított pozícióból bámulja a képernyőt.

Azaz a mindennapi használat, tévézés, filmezés vagy játék során ennek már nincs jelentősége.

A már említett széles spektrumú, tiszta fehér fénynek köszönhetően a korábbinál pontosabb és gazdagabb színmegjelenítés válik lehetségessé. Azaz magyarán a képi világ valósághűbb és természetesebb lesz. A korábban említett nagyobb maximális fényerő, ami ma már elérheti a 2000 nitet, sőt a 8K QLED tévéknél már a 4000 nitet is (az OLED-eknél ez az érték nagyjából maximum 1000 nit), azt jelenti, hogy a nagy dinamikatartományú, úgynevezett High Dynamic Range (HDR) videóknál, filmeknél és játékoknál is tűpontosak a tónusok.

Ráadásul van még egy nagy ütőkártya a QLED híveinek kezében, ez pedig a beégés és a szellemképesedés kérdése. Az OLED-eknél papíron még mindig megvan a lehetőség arra, hogy ha valamilyen képi tartalom sokáig változatlanul jelenik meg a kijelzőn, akkor annak nyoma örökre (beégés), vagy legalábbis hosszú időre (szellemképesedés) ott marad. Az tény, hogy az OLED tv-gyártók mindent megtesznek annak érdekében, hogy ezt a problémát elhárítsák, például különféle védelmi mechanizmusokkal látják el a készülékeiket, de az is igaz, hogy a QLED modelleknél ez a veszély jelenleg egyáltalán nem fenyeget.

A QLED jövője

Jelenleg a QLED képviseli a LED LCD képalkotási technológia csúcsát, és úgy általában ezek a modellek ott vannak a prémium kategóriás tévék között, például a Samsung Q9FN top 4K készüléke, vagy a 8K televíziója is erre az eljárásra épül. Az egészen biztos, hogy ebben a közeljövőben sem lesz változás, és ők, valamint a TCL is kitartanak e megoldás mellett, hiszen például a közelmúltban a kínai cég is bemutatott egy 8K QLED prototípust az IFA kiállításon.

