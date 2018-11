Ingyen tölthető egy stratégiai játék

Vasárnap estig szerezhető be a Sins of a Solar Empire: Rebellion.

November közepén járunk, a számítógépes játékosok pedig jól tudják, hogy nagyjából mostantól egészen január első feléig a digitális játékboltok szinte folyamatosan téli és karácsonyi leárazásokat fognak tartani. A szezont ezúttal a Humble Store indította, a téli leárazásának reklámozása érdekében ingyen és örökre hajlandó odaadni az érdeklődőknek a Sins of a Solar Empire: Rebelliont.

Egy stratégiai játékról van szó, méghozzá 4X elemekkel fűszerezve. A játékmenete aránylag lassúnak mondható, elsősorban azért, mert a játékosok egészen apró részletekig menedzselhetik a flottájukat és a terveiket, mielőtt rátérnének a diplomáciával való szöszölésre, a seregük csatába küldésére.

A papíron szinte bármilyen jelenleg használatban lévő, windowsos számítógépen futtatható Sins of a Solar Empire: Rebellion beszerzéséhez csak be kell lépni az ingyen regisztrálható Humble-fiókba, a játék adatlapján pedig a zöld Get Game gombra kell kattintani. A játék Steamen beváltható termékkulcsát a jobb felső sarokban lévő e-mail-cím → Keys menüben találják az érdeklődők. A kulcsot november 22. estig tudják beváltani.

