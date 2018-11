Elképesztő kütyük macskásoknak

Az emberek imádják a macskákat, és mostanában, hogy az internetet is meghódították a cuki cicás képek, ez még talán még inkább így van, mint korábban. Ez a szeretet pedig abban is megnyilvánul, hogy hajlandóak rájuk tetemes mennyiségű pénzt költeni, amit ügyesen észrevettek a különféle elektronikai eszközök gyártói is.

Ők azok, akik kifejezetten macskáknak vagy az alattvalóiknak, az úgynevezett „gazdiknak” kínálnak ilyen-olyan kütyüket. Ezek között akadnak kifejezetten érdekes, ötletes és használható masinák is. E termékből készítettünk egy válogatást, ami karácsony előtt pláne hasznos lehet, hiszen akár ajándékként is beválhatnak.

Lézerfegyver

A szimplán csak Laser Cat Toynak (lézeres macskajáték) nevezett masina egyszerű, de nagyszerű! Négy darab AA típusú, tehát hagyományos ceruzaelemet kell beledugni, bekapcsolni, és a beépített lézerdióda működésbe lép. A fényét egy lencse a földre irányítja, az egész fejet pedig egy motor mozgatja véletlenszerűen. Ennek következtében a földön és falon egy világító színes pont kezd el mozogni „magától”, ami felkelti a cicusban a vadászösztönt.

Azaz tulajdonképpen a végeredmény olyan, mintha egy lézermutatót mozgatna valaki, csak ehhez nincs szükség humán erőforrásra. Egyhuzamban negyedórányi játékra van lehetőség, utána az 5500 forintért megvásárolható masina biztonsági okokból kikapcsol, nehogy a kis dorombológép túlságosan izgalomba jöjjön, vagy túlpörögje magát.

Az intelligens robotbarát

A legenda szerint Jason és Tara O'Mara boldogan éltek együtt cicájukkal, csak nagyon sajnálták, hogy mikor elmennek otthonról dolgozni, akkor ő otthon egyedül unatkozik. Emiatt álmodták és alkották meg a SHRU nevű masinát, amellyel az volt a céljuk, hogy megteremtsenek egy intelligens játszótársat. Az első pillantásra egy tollaslabda és egy tojás szerelemgyerekének tűnő SHRU rendelkezik beépített motorral, aminek köszönhetően tud magától mozogni. Ellátták különféle szenzorokkal, amelyeknek hála „látja” és hallja, hogy hol van a kis négylábú haverja.

Beprogramozható úgy, hogy meneküljön előle, hogy kergesse, de úgy is, hogy odabújjon hozzá, vagy hogy magától kóricáljon a lakásban. Tud hangokat is kiadni, aminek hála magához tudja hívni a macsekot, és akár megnyugtatóan dörmöghet is hozzá. Az energiaellátásról egy beépített akkumulátor gondoskodik, amely USB-porton keresztül tölthető, az irányítás pedig az ingyenes app révén mobileszközzel történik. Mindez szép és jó, viszont az ára egy kicsit húzós, hiszen 98 dollárt, azaz mintegy 27 600 forintot kérnek el érte. Bár sokan ennyit is vidáman kiköhögnének azért, hogy a macskájuk jobban érezze magát.

A macskakütyük svájci bicskája

A Kittyo egy tökéletes bizonyíték az emberi elme találékonyságra. Ebbe a leginkább egy egyszerű turmixgépre hasonlít szerkezetbe ugyanis egy csomó mindent belezsúfoltak. Kezdjük azzal, hogy az egyes funkciók egy okostelefonos alkalmazás révén a távolból is vezérelhetőek, ami azt jelenti, hogy a szerkezet képes felkapcsolódni az internetre. Ellátták egy hangszóróval, amelyen keresztül lehet beszélni a cicushoz, illetve egy kamerával, aminek segítségével meg is nézhetjük a jószágot.

Ellátták egy lézeres mutatóval, ami nagyjából úgy funkcionál, mint a Laser Cat Toy, csak itt a fénypont szintén a telefon vagy tablet segítségével irányítható, azaz így lehet játszani messziről a cicuval, hogy ne unatkozzon. Emellett jutott benne hely egy jó pár adag macskaeledelnek, amely gombnyomásra, a távolból porciózható ki. Ennek köszönhetően pedig akkor sem marad éhen a macska, ha nincs otthon senki.

A Kittyo iránt olyan nagy a kereslet, hogy jelenleg épp elfogyott mindenhol, de biztos, hogy hamarosan ismét elérhetővé válik.

Elektromos játékegér

A Pawaboo elektronikus egérfogó egy meglehetősen mókás játék. Van egy tál, amelynek közepére kell beültetni a cicát. A körülötte lévő lyukakból pedig bizonyos időközönként véletlenszerűen ki-kidugja az orrát egy motorizált egér, illetve ide-oda kóricál az üregek között. A mozgás pedig arra ingerli a macskát, hogy reflexből csapkodja a műegerek kobakját.

Ez állítólag rendkívül addiktív, sok ideig képes lefoglalni az állatot, aki még ráadásul élvezi is ezt az egészet. Ha pedig végzett, akkor kérheti a jól megérdemelt elemózsiáját, ezt követően pedig elvonulhat aludni vagy valódi egerekre vadászni. A cucc ára nem is vészes, hiszen már 22 dollárért, azaz mintegy 6200 forintért beszerezhető.

A chipes etetőgép

A SureFeed az egyik legérdekesebb állatos kütyü, amit valaha láttunk! Azoknak találták ki, akinek több cicája vagy bármilyen más házi kedvence van, és nem szeretné, ha felfalnák egymás ételét.

Ezt pedig úgy oldották meg, hogy az eledelt tartalmazó tálkát egy ajtóval, fedéllel látták el, amely csak akkor nyílik fel, ha megfelelő chippel aktiválják. Ez a chip pedig az adott állat nyakörvére rögzíthető, és akkor lép működésbe, ha beteszi a fejét az ívelt kapu alá, amelyben egy megfelelően programozott szenzor található.

Azaz magyarán csak akkor válik elérhetővé az étel, ha a megfelelő macska megy a közelébe. A SureFeed Microchip Pet Feeder szintén nem olcsó mulatság, hiszen 140 dollárba, azaz körülbelül 39 500 forintba kerül, de aki több macsekkal él egy fedél alatt, az tudja, hogy milyen hasznos lehet egy ilyen szerkentyű. Legalábbis a mi cicáink állandóan egymás ételében turkálnának, úgyhogy az etetésnél olykor háborús állapotok alakulnak ki.

