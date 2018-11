Értesít a feltört webhelyekről a Firefox

A betöltésükkor szól az adatlopással végződött hackjeikről.

Sajnos továbbra is kevesen tudnak az évek óta elérhető Have I Been Pwned? szolgáltatásról, a segítségével az e-mail-címünk megadása után kideríthetjük, hogy az adataink rossz kezekbe kerültek-e valamelyik ismert hackelés során. Emellett jövőbeli értesítő e-mailekre is feliratkozhatunk, így értesülhetünk arról, ha valahonnan kilopták az adatainkat.

A szolgáltatás nemrég partnerségre lépett a Mozillával, így pár hónapja már Firefox Monitor néven is elérhető a nagyközönség számára. Most szuper hírrel szolgálhatunk a Firefoxot használóknak, ugyanis a Monitor közvetlenül beépült a böngészőbe, így ha meglátogatunk egy az elmúlt 12 hónapban adatlopást elszenvedett webhelyet, akkor a böngésző megjelenít egy értesítést a hackelésről.

A figyelmeztetés minden felhasználónál megjelenik, nem kell hozzá regisztrálni a Firefox Monitor e-mailes értesítési szolgáltatásába.

Az üzenet kék gombjára kattintva betöltődik a Firefox Monitor szolgáltatás, a jobb oldali hasábban pedig megtekinthető, hogy az adott webhelyet mikor törték fel, hány felhasználói fiókot érintett az incidens, továbbá milyen típusú adatok kerültek a támadók birtokába. Az e-mail-cím megadásával azonnal ellenőrizhető a személyes érintettség is.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!