Fotókon az olcsóbb Google Pixel 3 Lite

Ugyanaz buktatta le, aki a Pixel 3 készülékekről is kirakta az első képeket.

Nagyon régóta keringenek pletykák arról, hogy a Google egy középkategóriás Pixel okostelefont is piacra kíván dobni. Az orosz Rozetked (via The Verge) most újabb nagy dobással állt elő, elérhetővé tette az első fotókat a jelenleg Pixel 3 Lite néven emlegetett készülékről. Ez a portál leplezte le annak idején a Pixel 3 és Pixel 3 XL mobilokat is.

A kiadvány szerint az olcsósítás jegyében a Google Pixel 3 Lite teljesen műanyag borítást kapott, a meghajtásáról pedig a középkategóriás Qualcomm Snapdragon 670 lapkakészlet gondoskodik, 4 GB memória mellett. A kiszivárgott modellbe 32 GB háttértár került, memóriakártyás bővítésre sajnos nincs lehetőség. A telefon akkuja 2915 milliamperes, de nem világos, hogy tölthető-e vezeték nélkül.

Az viszont biztos, hogy került rá klasszikus hangcsatlakozó, a felső kategóriás Pixel 3-asokról ezt már lehagyták a mérnökök.

A forrás szerint két fontos téren nem spórolt a Google. Az előlapi 8 megapixeles és a hátlapi 12 megapixeles kamerák ugyanazok, mint amelyek a sima Pixel 3-ban is dolgoznak, így remek fotók készíthetőek a telefonnal.

A notch nélküli érintőkijelzőt sem érheti panasz, az 5,6 hüvelykes IPS panel 2220×1080 pixel felbontású.

Ha minden igaz, akkor a középkategóriás Pixel 3 Lite várhatóan 400-500 dollárba kerül majd, a hivatalos bemutatására pedig a legjobb esetben még idén, de legkésőbb a jövő év elején kerülhet sor.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!