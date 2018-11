Ilyen könnyen törik ketté a méregdrága új iPad Pro

A külföldi JerryRigEveryting nevű YouTube-oldalon végezte el a házigazda Zack Nelson a tőle már megszokott „hajlítási tesztet” az Apple legújabb és legdrágább táblagépén, az iPad Prón. Ehhez nem kell sokat tennie: egyszerűen megfogja a kütyü két oldalát, majd megnézi, hogy mennyire lehet meghajlítani bizonyos erő kifejtésével.

Persze, a legtöbb hasonló eszköz meghajlítható némileg ilyen módszerrel, ami azonban Nelson számára meglepő volt, hogy az iPad Pro különösebb erőfeszítés nélkül simán kettétört, és gyakorlatilag megsemmisült a folyamat közben. Mindez összevág azokkal a felhasználói beszámolókkal, melyek szerint már mindössze egy-két nap használat után meg lehet hajlítani az iPad Prót, ha nem vigyázunk rá úgy, mint egy hímes tojásra.

Persze, ha az ember egy alsó hangon is 300 ezer forintba kerülő táblagépet vesz, arra vélhetően megpróbál majd odafigyelni. Azonban még így is sajnálatos, hogy egy teljesen alumíniumból készült prémium termék ennyire sérülékeny legyen. Nelson úgy írta le az iPad Pro felépítését, mint amiben nincsenek strukturális merevítések, így úgy viselkedik, mintha „krumplipürét csomagolnánk be alufóliába”.

Persze egy erősebb tok talán megoldást jelenthet a problémára, de a felhozatal egyelőre még nem túl tágas, az Apple saját tokjai, a billentyűzettel is ellátott Smart Keyboard Folia, valamint a sima Smart Folio sem védi meg túlzottan a táblagépet.

