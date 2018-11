Végre egy jó Nokiát is tesztelhettünk

Elmúltak már azok a hősi idők, amikor a Nokia uralta a mobiltelefónia univerzumát. A márkanév azóta többször is gazdát cserélt, és végül az a HMD Global szerezte meg a jogokat, amely cég az elmúlt években több új okostelefonnal is színre lépett. Ezek között akadt jó pár darab, amely komoly csalódást okozott, így már egy ideje vártunk egy "normális" Nokia telóra.

Az előzetes információk alapján a 2018 októberében bemutatott Nokia 7.1 ilyen készüléknek tűnt, ennek megfelelően nagy izgalommal vetettük rá magunkat.

Fantasztikus külső

Az ismerkedés kezdeti fázisában a telefon abszolút pozitív benyomást tett, hiszen a dizájn egészen elsőrangú. Nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy e téren a Nokia 7.1 bármilyen csúcskészülékkel felveszi a versenyt! A frontfelületet és a hátlapot fedő Gorilla Glass 3 üveglap kerekített élei harmonikusan borulnak rá az alumínium készülékházra, amelynek éleit ezüstszínű csíkokkal hangsúlyozták ki.

A termék fogásán is érezni, hogy itt nem spóroltak a felhasznált anyagokkal,

hiszen masszív, és erőt sugároz a hideg fém. A megjelenése kifejezetten elegáns, a hátlap közepén, figyelemfelkeltő helyre pozícionálták a dupla Zeis optikás kamerarendszert, az előlapon pedig a szenzorsziget utal arra, hogy itt egy magasabb kategóriás telefonról van szól.

A szokásoknak megfelelően egy USB-C típusú csatlakozót helyeztek el rajta, és szerencsére a hagyományos 3,5 mm-es fejhallgató-kimenetet sem spórolták le róla.

Egész jó a képernyő

Az 5,8 hüvelykes kijelző felbontása 2280 x 1080 képpont, ami azt jelenti, hogy a képpontsűrűség 432 ppi. Ez azért jelentősen elmarad a jelenlegi toptelefonok által produkált értéktől. Azért attól nem kell tartani, hogy pixeles lenne a kép, de tény, hogy láttunk már olyan mobilt, ahol finomabbak voltak a görbék, és élesebbek a vonalak.

Az alkalmazott IPS LCD paneltechnológia sajátossága, hogy nem képes a hibátlan, 0 nit fényerejű fekete és ezáltal a tökéletes, végtelen kontrasztarány megteremtésére. A fekete helyett így mélysötét szürkét látunk, de ez igazán csak sötétben tűnik fel, a valós kontrasztarány pedig 1463:1. A kontrasztosságot olykor kicsit kevésnek éreztük, pláne mondjuk egy OLED kijelzős telefon után. De a helyzet egyáltalán nem tragikus vagy vészes, hiszen a színek azért szépek, természetesek, és jól elkülönülnek egymástól.

A maximális fényerő 480 nit, ami szintén nem kiemelkedő, de arra azért elég, hogy világosban is lehessen használni a készüléket. A kijelző és a telefon ráadásul támogatja a nagy dinamikatartományú videók, filmek megjelenítését, ami azt jelenti, hogy az elektronika a világos képrészleteknél megemeli a fényerőt, a sötéteknél pedig lecsökkenti azt, ez pedig a megszokottnál valósághűbb képi világot eredményez. A betekintési szög elfogadható, hiszen látványosan akkor sem kezdenek torzulni a színek, amennyiben valaki oldalról sandít a kijelzőre.

Használat közben

Az alkalmazott Android 8.1 operációs rendszerrel nincs gond, viszont a 8 magos Snapdragon 636 processzor az Adreno 509 grafikus vezérlővel és a 3 GB RAM-mal kiegészítve korántsem a legerősebb hardver. Ez pedig a gyakorlatban azt eredményezi, hogy apróbb akadások, döccenések megfigyelhetőek a böngészés, a nagy felbontású videók lejátszása vagy a komolyabb grafikájú játékok futtatása során.

3060 mAh-s akkumulátora korrekt energiamennyiség eltárolására képes, és így átlagos használat és közepes fényerő mellett nagyjából 11 órányi üzemidőt garantál. Azaz, ha csak valaki zenehallgatásra használja, akkor ennél jóval tovább bírja szusszal, de ha csak 4K HDR videókat néz rajta, akkor értelemszerűen hamarabb beadja a kulcsot, és töltésre szorul. A beépített hangszóró korrekt, de nem kiemelkedő teljesítményt nyújt, ha viszont rádugunk egy fülhallgatót, akkor egészen jó a végeredmény.

Kamerák

A Nokia nagyon büszke a termék Zeis optikás, 12 megapixeles hátsó kamerarendszerére, és az igaz, hogy sötétben, kevés fénynél is lehet vele egészen jó képeket lőni. Emellett az is tény, hogy világosban is jól teljesít, de meglátásunk szerint némi dinamikát még azért elbírtak volna a képek, és az is igaz, hogy a világos részeknél olykor némi beégés tapasztalható.

A másodlagos, kiegészítő kamerának hála, az élő bokeh, azaz portré mód is remekel működik. Az előlapi 5 megapixeles szelfikamerája nem valami nagy durranás, de arra amire szánták, azért még bőven elég.

Értékelés

A Nokia 7.1 végre egy épkézláb telefon, amire már régóta vártunk az egykor szebb napokat is látott márkától.

A kijelzője korrekt, épp úgy, mint a teljesítménye, a hangrendszere és az akkumulátora.

A dizájn pedig egész egyszerűen kimagasló, e tekintetben ez a képszülék abszolút ott van a topon. Az ára viszont egy picit magasnak tűnik, hiszen jelenleg 119 000 forintot kérnek el érte. Ez egy hangyányit több, mint amennyibe a hasonló kategóriájú telefonok kerülnek, viszont biztos, hogy a remek külső miatt sokan szó nélkül ki fogják fizetni ezt az összeget.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!