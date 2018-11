Jön Linuxra és Macre a Shadow of the Tomb Raider

Lara Croft legújabb kalandja is megjelenik a rendszerekre.

Részben feltehetően a Steam multiplatformmá válásának köszönhetően az elmúlt években sorra érkeznek a Linux és macOS rendszerekre is átírt, nagy költségvetésű videojátékok. Sajnos az említett platformokat továbbra sem kezelik prioritásként a játékok kiadói és fejlesztői, így elég elég sokat kell várni a termékeik átportolására. Ettől függetlenül már a jelenlegi állapot is jelentős előrelépésnek mondható, enyhén szólva sem lettek elkényeztetve a kérdéses rendszereken játszani próbálók.

A Feral Interactive közölte, hogy újabb big budget címet jelentet meg Linux és macOS rendszerekre, a konzolokra és windowsos számítógépekre most szeptember közepén kiadott, általunk is tesztelt Shadow of the Tomb Raidert. Hatalmas meglepetésnek nem mondanánk a fejleményt, elvégre a 2013-as Tomb Raidert, majd a Rise of the Tomb Raidert is megjelentette az alternatív számítógépes rendszerekre a vállalat.

Sajnos kiadási dátumot és rendszerigényeket egyelőre nem tudunk mondani, a Feral csupán annyit közölt, hogy az új Tomb Raider valamikor 2019-ben fog elérhetővé válni a kérdéses platformokra.

