Virtuális nőt vett feleségül egy japán férfi

A 35 éves Akihiko Kondo közel 5 millió forintot költött el egy esküvőre Tokióban, melynek keretén belül feleségül vett egy kizárólag virtuálisan létező hologramlányt, Hatsune Mikót.

Az eseményre a család is meg volt hívva természetesen, azonban a férfi édesanyjával együtt mindegyikük megtagadta a részvételt, úgyhogy végül körülbelül negyven vendég nézte végig, ahogy Kondo ráhúzza a gyűrűt a virtuális lányról mintázott plüssbábu kezére.

A férfi azonban nem a bábut tekinti élettársának, hanem Hatsune Miku egy olyan verzióját, ami egy 2800 dollárba kerülő asztali kütyün fut, ami holografikusan vetíti rá a lányt egy üvegfelületre. A férj egyébként egy teljesen normális házasságként írja le az életüket: a felesége minden reggel felébreszti, és elindítja a munkahelyére (emberünk egyébként adminisztrátor egy iskolában).

A munka végeztével aztán Kondo felhívja virtuális feleségét, aki előre felkapcsolja neki a lámpákat, később pedig figyelmezteti, hogy lassan ideje lenne lefeküdnie. Mivel a masinát viszonylag nehezen tudná bevinni az ágyába, így éjszakánként inkább a plüssbábuval bújik össze.

Persze egy ilyen házasságnak még Japánban sincsen semmiféle hivatalos jogi alapja, a holografikus kütyüt gyártó Gatebox azért saját hatáskörben kiadott egy tanúsítványt a frigyről. Sőt, valójában nem is egyet: az utóbbi években már több mint 3700 hasonló "keresztdimenziós" házasság történt az országban.

Nem volt sikere a nőknél

Kondo elmondása szerint már gyerekkorában is elvont anime (a japán rajzfilmek) rajongó volt, így mindig is nehezen ismerkedett nőkkel, akik furcsának és visszataszítónak találták őt. Később a munkahelyén is próbált ismerkedni, de ott sem járt sikerrel, annyira, hogy az egyik nő konkrétan rettegésben tartotta őt, ami végül idegösszeomláshoz vezetett.

Kondo ezt követően döntötte el, hogy sosem fog megnősülni, mígnem körülbelül egy évtized alatt rájött, hogy valójában nagyon is szerelembe esett Hatsune Mikuval, így végül meggondolta magát. Sőt, egyenesen úgy véli, hogy a virtuális nő mentette meg a teljes őrülettől.

Az úriember elárulta, hogy habár egy virtuális nőbe képes szerelmes lenni, a valódi nőkkel egyáltalán nem kíván kapcsolatot létesíteni. Kiemelte, hogy Miku nem képes öregedni, nem fogja megcsalni őt, és nem is fog meghalni, ezeket a tulajdonságokat pedig szerinte nem nagyon lehet megtalálni egy hús-vér pár esetében.

Kondo egyébként azt próbálja elérni, hogy "szexuális kisebbségként" tekintsenek rá és a hozzá hasonlókra, akik soha nem tudják elképzelni, hogy egy igazi nővel randizzanak. "Ez egyszerűen nem helyénvaló. Az egész olyan, mintha egy meleget próbálnál rávenni arra, hogy járjon egy nővel" - fejtette ki véleményét a helyzetéről.

Szupersztár feleség

Hatsune Miku egyébként amellett, hogy külsejét tekintve egy 16 éves, hosszú hajú virtuális lány, valójában egy éneklésre kifejlesztett szoftver, melyet a Yamaha Vocaloid nevű rendszerére építettek fel.

A dolog lényege alapvetően az, hogy rögzítették Saki Fujita japán színésznő hangját, ezeket a hangmintákat felhasználva pedig a programmal meg lehet etetni különböző dalszövegeket (illetve tulajdonképpen bármilyen szöveget), amit aztán egy külön szoftver segítségével el lehet énekeltetni vele a kívánt ritmussal és hangmagassággal.

A virtuális lányt tervező Crypton Future Media a kezdetektől úgy reklámozta Mikut, mint egy virtuális dívát, aki annak a korszaknak a szupersztár énekese lesz, amikor a valódi ének már elveszik. Hatsune Miku, meg az egész Vocaloid-mánia elképesztő sikereket ért el Japánban a 2000-es évek végétől kezdve, így nem csoda, hogy számos különböző médiumban feltűnt már a hölgy, és még valódi koncerteken is énekel a virtuális sztár, ahol rendre elképesztő őrjöngés fogadja.