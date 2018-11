Chromecast-riválissal készülhet az Apple

A jelentések szerint jelenleg is egy olcsó tévés eszközt fontolgat az Apple.

Nyílt titok, hogy az Apple szeretne belépni a videós streaming piacára. Az Apple TV digitális médialejátszó persze már több mint egy évtizede a piacon van, vagyis a hardveres alapok már adottak, hogy érkezzen a szoftveres platform.

Az Apple ugyanakkor nem tudja felvenni a versenyt az Amazonnal és a Google-lel az olcsó stickek mezőnyében, hiszen a Fire TV Stick és a Chromecast ára egyaránt kedvezőbb, mint amit az Apple kínálhatna.

A The Information jelentése szerint az Apple jelenleg is egy olcsó riválist fontolgat. Azt nem tudni, hogy mikor érkezne az eszköz, és azt sem, hogy milyen fázisban tart a projekt. Amennyiben a Netflixet tényleg ki szeretné ütni a nyeregből az Apple a szolgáltatásával, akkor viszont egy ilyen olcsó eszközre is szüksége lehet.