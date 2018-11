Újraindulhatott az iPhone X gyártása

Rosszul fogynak az idei mobilok, fura problémával szembesült az Apple.

Az elmúlt hetekben merőben szokatlan fejlemények történtek az Apple háza táján. Elsőként a cég bejelentette, hogy mostantól nem fogja elárulni az eladott hardverek számát a negyedéves pénzügyi jelentéseiben, ami arra enged következtetni, hogy az Apple sem számít már arra, hogy képes lesz villogni az értékesített eszközök mennyiségével. Viszont a folyamatossá vált áremelések miatt ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a vállalat anyagilag rosszabbul teljesítene.

Röviddel később kezdett tényleg érdekessé válni a helyzet: egymás után jöttek a hírek, miszerint az idei iPhone okostelefonokból a várthoz képest számottevően kevesebb fogy, így a cég kénytelen volt csökkenteni az előállított egységek számát. Emellett arról is szó volt, hogy az iPhone XR esetében az egyik beszállító is gondot okozott, az elvártnál rosszabb minőségű alkatrészeket gyártott.

Mindezek után a The Wall Street Journal (via The Verge) most váratlan sztorival állt elő: az értesülései szerint újraindult a tavaly piacra dobott, majd idén máris nyugdíjba küldött iPhone X gyártása, miután masszívan vissza kellett vágni az iPhone XS és XS Max készülékekből legyártott mennyiséget.

A kettő között az az összefüggés, hogy az iPhone X és az iPhone XS mobilokban is Samsung-féle OLED érintőkijelzők dolgoznak.

Az Apple a kalkulált eladások függvényében jó előre lekötötte a Samsung gyártókapacitásának egy jókora részét, viszont a vártnál sokkal kevesebb fogy az iPhone XS-ekből. Emiatt az Apple-nek a megrendeltnél kevesebb OLED panelre van szüksége, viszont Samsunggal a kijelzők szállításáról kötött szerződését nem tudja olcsón és egyszerűen felmondani.

A források szerint az lett a megoldás, hogy az Apple időlegesen újraindította az iPhone X gyártását, a feleslegesen megrendelt OLED érintőkijelzőket pedig ebbe a mobilba szánt panelek formájában szállítja le a Samsung.

