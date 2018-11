Zárolni is tudja a képernyő elrendezését a Samsung One UI

Ennek hála elkerülhető lesz az ikonok véletlen törlése a főképernyőről.

Sokakkal előfordult már, hogy az okostelefonjuk főképernyőjén véletlenül odébb húztak egy ikont, esetleg törölték is azt.

Ez persze nem olyan nagy probléma, de azért néha dühítő lehet. A Samsung szeretné elkerülni az ilyen véletleneket, éppen ezért az új One UI kezelőfelületen már lehetővé teszi a főképernyő zárolását. Ilyenkor az elemeket nem lehet mozgatni vagy törölni.

Az új funkció az Android 9 Pie frissítéssel együtt érkező One UI kezelőfelület beállításaiban található meg. A One UI jelenleg béta formájában tesztelhető a kijelölt országokban, de lassan-lassan a végleges változat is megjelenik majd (az már természetesen globálisan, mindenki számára elérhető lesz).