A világ egyik legnagyobb elektronikai gyártója, a TCL már évekkel ezelőtt megszerezte az Alcatel márkával kapcsolatos névhasználati jogokat a telefonos szegmensben. A cég az utóbbi időszakban kőkeményen rálépett a gázpedálra, hiszen több új Alcatel okostelefonnal lépett színre.

Ezek között megtalálhatóak a kifejezetten olcsó, ám korrekt tudású készülékek is. Ezek egyik iskolapéldája az 5V fantázianevű készülék, amely az előzetes információk alapján kifejezetten ígéretesnek tűnt, és amire sikerült is rátenni a kezünket!

Menő dizájn

Nincs mit szépíteni a dolgon: ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy az olcsó mobilok vacakul néznek ki. Nos, az Alcatel 5V rácáfol a sztereotípiákra, hiszen a külseje alapján akár azt is gondolhatnánk, hogy egy felső kategóriás telefonról van szó! Meglehetősen lapos, mindössze 8,5 mm vastag, a képernyőt fedő üveglap pedig szinte ráolvad az éjfekete készülékházra. És ha már itt tartunk:

a kijelzőre belóg a szenzorsziget, azaz az úgynevezett notch, ami korábban tényleg csak a prémium szintű, igen drága mobilokra volt jellemző.

A termék alján kapott helyet az akkumulátor töltésére és adatátvitelre szolgáló USB port, és a 3,5 mm-es analóg fejhallgató-csatlakozót sem spórolták le róla sok társával ellentétben.

Mindent összevetve egy kifejezetten pofás telefont sikerült összehozniuk a dizájnereknek, ami senkire sem hoz szégyent.

Használat közben

Jelenleg a telefonok egyik Achilles-sarka az energiaellátás kérdése. A nagy és fényes kijelzők, és a minden korábbinál erősebb processzorok zabálják a naftát, amihez komoly akkumulátorkapacitás szükséges. Nos e tekintetben az Alcatel 5V-nek egy pillanatig sem kell szégyenkeznie!

4000 mAh-s akkumulátora ugyanis jobb, mint amivel sok méregdrága, überkategóriás csúcsmobil rendelkezik manapság.

Az üzemidő ennek megfelelően kimagasló, akár a 16-17 órát is elérheti normál, hétköznapi használat és közepes fényerő mellett.

A készülék a várakozásoknak megfelelően a jelenlegi legmodernebb Android 8.1 Oreo operációs rendszerre épül. Ez könnyen kezelhető, átlátható, és magyar nyelven is kommunikáló platform, használata így senkinek sem okozhat problémát. A telefon beépített hangszórójának hangereje megfelelő, de a hang minősége nem az igazi. Zajok, hanghibák nincsenek, csak az arányok nem megfelelőek, ugyanis túl sok a magas és túl kevés a mély.

Képernyő: Rendben

6,2 hüvelykes IPS LCD kijelzőjének felbontása 1440 x 720 képpont, ami így 287 ppi pixelsűrűséget jelent. Az tény, hogy ma már vannak ennél jobb kijelzővel ellátott mobilok is, de tény, hogy azok sokkal többe kerülnek. A lényeg, hogy a felbontás még így is bőven elfogadható, a kép nem lesz pixeles. A mozgásmegjelenítés jó, a színek pedig meglepően szépek, élénkek.

A betekintési szög nem hibátlan, szóval, hogy ha valaki tág szögből, oldalról, alulról vagy felülről nézi a kijelzőt, akkor tapasztalni fogja, hogy enyhén fakulni kezdenek a világosabb tónusok. A maximális fényereje 444 nit, ami a gyakorlati, mindennapi használat során azt jelenti, hogy akár napfényben is remekül látható marad a kép. A legkisebb fényerő 2,1 nit, ami viszont kellően kevés ahhoz, hogy egy sötét helyiségben is lehessen használni a telefont anélkül, hogy az különösebben zavaróvá válna.

Teljesítmény: nincs gond

Amikor az árat megláttuk, már sejteni lehetett, hogy nem egy atomerőművet építettek a készülékházba, és a mérések be is igazolták ezt a vélekedést. A nyolcmagos (1,5 GHz-es ARM Cortex A-53 magokkal) MediaTek Helio P22 processzor a 3 GB RAM-mal és a PowerVR Rogue GE8320 grafikus lapkával kiegészítve csodákra nem képes, de megbízható, korrekt teljesítményre igen. Az ennek mérésére szakosodott AnTuTu szoftveren 74 972 pontot produkált, ami messze elmarad a jelenlegi első vonalbeli telefonoktól, amelyeknél ez az érték 310 000 pont körül alakul. De mindez arra azért elég, hogy a hétköznapi használat során ne produkáljon fagyásokat, ne lassuljon be, ne akadozzon. Itt nem az az elvárás, hogy a hardver pöpecül meghajtsa a 4K HDR videókat, ennek értelme sem lenne, hiszen a kijelző sem ilyen. Hanem, hogy jól menjen a böngészés, a videózás, a levelezés, és azért a 3D grafikájú játékok futtatása (levéve a grafika minőségét közép szintre) se ütközzön akadályba. Ezt a szintet pedig az Alcatel 5V vitán felül megugorja! Azt fontos még megjegyezni, hogy az adattárolásra szolgáló belső memória nagysága 24 GB. Ez pedig ma kényelmesen elég videózásra, fotózásra, akár több nagy alkalmazás letöltésére is.

Kamerák

Kamerafronton erős közepes teljesítményt nyújt az Alcatel 5V. A hátlapi 16 megapixeles fő objektívet kiegészítették egy 2 megapixeles másodlagos objektívvel, aminek köszönhetően a portré funkció alkalmazására is lehetőség nyílik. Természetes fényviszonyok mellett jó képek elkészítésére is van mód, de az is igaz, hogy sötétben azért a fotókon már felfedezhető némi zajosodás, és ilyenkor a színek sem olyan szépek, organikusak.

Természetesen videózni is lehet a masinával Full HD felbontásban, ami tökéletesen elég ahhoz, hogy megosszuk a Facebookon, vagy YouTube-on az anyagainkat. A szelfikamera 13 megapixeles, tehát a felbontással nincs gond, és a kép minősége is elfogadható, bár nem olyan jó, mint a hátlapi kamera használata esetén. A készülék támogatja a mesterséges intelligencia, egészen pontosan a Google Lens technológia használatát a fotózás során. Ehhez aktív netkapcsolat szükséges, és a lényege, hogy az AI elméletileg képes megmondani, hogy mit is fotózunk le. Tehát ha például egy kutyára irányítjuk a kamerát, akkor többé-kevésbé pontosan be tudja lőni a fajtáját. Egyelőre ez az eljárás még nem működik hibátlanul, hiszen előfordult, hogy tacskó helyett cicát jelzett a masina, de ez nem az Alcatel butasága, hiszen a rendszer a Google fennhatósága alá tartozik.

Értékelés és vélemény

Az Alcatel 5V jelenleg már 50 000 forint körüli áron megvásárolható, ami az ilyen méretű okostelefonok szegmensében kifejezetten alacsonynak számít. Ehhez képest a kijelzője teljesen rendben van, a teljesítményére sem lehet panasz, mint ahogyan a hangjára vagy a dizájnjára sem. Alapvetően egy nagyon jó ár-érték arányú okostelefont ismertünk meg a személyében, amit bátran ajánlhatunk mindenkinek, aki nem tud vagy akar sokat költeni egy mobilra, de azért használható, korrekt készüléket szeretne.

