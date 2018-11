Még jelentkezhetnek a Microsofthoz a hallgatók

December 1-ig lehet jelentkezni a Microsoft hallgatói mentorprogramjára, amely életszerű és hasznos tudással vértezi fel a pályakezdőket annak érdekében, hogy sikeresebben vegyék az álláskeresés akadályait.

Már a pályakezdők is számtalanszor ütköznek bele az állásinterjún abba, hogy a vágyott munkaadó többéves tapasztalatot vár el tőlük. Ezért fontos, hogy a frissdiplomások is olyan gyakorlati szakmai tapasztalattal vértezzék fel magukat, amelyek által vonzóbbak lehetnek a munkaerőpiacon. A Microsoft Student Partners (MSP) program pont ezt nyújtja: évente több tucat diáknak segít elindulni a munkaerőpiacon, akik a világ egyik vezető IT vállalatánál szereznek szakmai tapasztalatot, megismerkedve a legmodernebb technológiákkal.

A Microsoft „értéknövelő" mentori programjára idén december elsejéig lehet jelentkezni. A vállalat olyan kiemelkedő tudású fiatalokat keres, akik szenvedélyesen szeretik a számítástechnikát, továbbá nyitottak rá, hogy a megszerzett tudásukat megosszák társaikkal, közösségeket hozva létre saját egyetemeiken.

A világ egyik vezető infokommunikációs cégeként a Microsoft tudatosan épít a fiatalokra. Azokat keressük, akik tudásukkal, látásmódjukkal elkötelezett és felkészült evangélistái lehetnek digitális társadalmunknak

– fogalmazott Bábel Gabriella, a Microsoft Magyarország megbízott ügyvezető igazgatója.

Miközben a munkatapasztalat hiánya akár a szakmai fejlődésnek is az útjába állhat, az MSP-k egy országosan és nemzetközileg is elismert csapat tagjaiként, a világ egyik vezető IT vállalatánál szereznek értékes, hasznos és életszerű szakmai ismereteket.

Ezáltal nagy valószínűséggel értékesebbek a HR-esek szemében, így nem csupán az elutasítástól nem kell tartaniuk, hanem egyenesen jobb feltételekkel vállalhatnak állást már pályakezdőként is.

Az MSP-k kommunikációs és egyéb készségfejlesztő tréningeken pallérozódnak, valamint kiemelt Microsoft eseményeken és konferenciákon szélesíthetik a látókörüket. Mindezeken felül értékes szoftvercsomagot is kapnak: a Visual Studio Enterprise és a Microsoft Azure mellett szinte minden, valaha gyártott Microsoft alkalmazáshoz hozzájuthatnak, sőt akár tesztelhetik is a legújabb termékeket.

