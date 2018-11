Alaposan túlbecsülte az iPhone XR iránti keresletet az Apple

Egyre több régióban van gond az új iPhone-ok eladásaival, ráadásul további visszaesés várható.

Az elmúlt napok jelentéseiből kiderült, hogy az elemzők és az Apple egyaránt alaposan túlbecsülték az új iPhone-ok iránti keresletet. A jelek szerint sem az iPhone XS és az iPhone XS Max, sem az olcsónak szánt iPhone XR nem olyan népszerű, mint azt várták.

A Wall Street Journal korábbi jelentései szerint az Apple drámai mértékben csökkentette a megrendeléseit, aminek a hatására sok beszállítója nehéz helyzetbe került, a tőzsdén pedig közel padlóra.

A jelek szerint az iPhone XR vételárát sem tartják vonzónak a fogyasztók, pedig alacsonyabb áron tényleg elsöprő siker lehetett volna, mint azt a kínai akciós események jelezték.

Az elemzők összességében további visszaesésekre számítanak, miközben az Apple Japánban már csökkenti az iPhone XR vételárát a szolgáltatóknál. Erre mindenképp szükség van, ugyanis még Japánban is az iPhone 8 lett a legkeresetteb a márka okostelefonjai közül. Mivel Japánban dominál az Apple, ezért ez kétségbeejtő jelenség – ráadásul egyéb régiókban is az iPhone 8 és az iPhone 8 Plus mennek a legjobban. Természetesen az Apple nyereségének ez nem tesz jót.

Apró adalék, hogy mivel az iPhone XS és az iPhone XS Max gyenge eladásai miatt az Apple nem tudja teljesíteni a Samsunggal szemben vállalt OLED-kijelzőkről szóló megrendelési kötelezettségeit, ezért inkább újraindítja a nyugdíjba küldött iPhone X gyártását. Ez az Apple-nek és a fogyasztóknak is kevesebbe kerülhet, mint az iPhone XS, de a haszon azért jóval nagyobb rajta, mint az iPhone 8-on.