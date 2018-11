Okos fejlesztést kapott a Google mobilos keresőoldala

Nem jelenít meg webes találatokat a rögtön megválaszolt kérdések alatt.

Folyamatosan próbálja okos optimalizációkkal hasznosabbá és gyorsabbá tenni a keresési találatokat mutató oldalait a Google, jó néhány évvel ezelőtt például elkezdte bevezetni az azonnali válaszok megjelenítését. Ennek köszönhetően például nem kell betölteni egy weboldalt, ha pénznemek között váltanánk vagy mértékegységek között konvertálnánk, esetleg matematikai műveleteket végeznénk a keresőben, rögtön a találati lap tetején megjelenik a kért információ.

A gyors válaszok tipikusan annyira hasznosak, hogy a netezők nem is töltenek be semmilyen webes keresési találatot. Ebben van egy optimalizációs lehetőség, amellyel végre élt is a Google: hamarosan csak akkor jelennek meg webes találatok a gyors válaszok alatt, amennyiben a felhasználó rákattint a további találatok betöltése gombra.

Ez az optimalizáció a Google és a mobilozók számára is hasznos: a keresőcég csökkentheti vele a szervereinek szükségtelen terhelését, a mobilozók pedig megspórolhatnak vele egy kis adatforgalmat.

Nem sokat, de egy erősen limitált mobilnet használata esetén minden bájt számít.

